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    Принцеси, єдинороги та дракони. Дивовижні кулінарні шедеври, створені зі звичайної риби

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    Принцеси, єдинороги та дракони. Дивовижні кулінарні шедеври, створені зі звичайної риби

    Сашімі — страва японської кухні. Тонко нарізане філе різноманітних сортів риб, інших морепродуктів або, зрідка, м'яса

    Батько, який хотів залучити свого сина до приготування їжі, в результат став інтернет-сенсацією з його неймовірними і складними сашімі. Чоловік створює образи принцес, єдинорогів та драконів за допомогою шматочків риби.

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    Принцеси, єдинороги та дракони. Дивовижні кулінарні шедеври, створені зі звичайної риби
    Принцеси, єдинороги та дракони. Дивовижні кулінарні шедеври, створені зі звичайної риби
    Принцеси, єдинороги та дракони. Дивовижні кулінарні шедеври, створені зі звичайної риби
    Принцеси, єдинороги та дракони. Дивовижні кулінарні шедеври, створені зі звичайної риби
    Принцеси, єдинороги та дракони. Дивовижні кулінарні шедеври, створені зі звичайної риби
    Принцеси, єдинороги та дракони. Дивовижні кулінарні шедеври, створені зі звичайної риби
    Принцеси, єдинороги та дракони. Дивовижні кулінарні шедеври, створені зі звичайної риби
    Принцеси, єдинороги та дракони. Дивовижні кулінарні шедеври, створені зі звичайної риби
    Принцеси, єдинороги та дракони. Дивовижні кулінарні шедеври, створені зі звичайної риби
    Принцеси, єдинороги та дракони. Дивовижні кулінарні шедеври, створені зі звичайної риби
    Принцеси, єдинороги та дракони. Дивовижні кулінарні шедеври, створені зі звичайної риби
    Принцеси, єдинороги та дракони. Дивовижні кулінарні шедеври, створені зі звичайної риби
    Принцеси, єдинороги та дракони. Дивовижні кулінарні шедеври, створені зі звичайної риби
    Принцеси, єдинороги та дракони. Дивовижні кулінарні шедеври, створені зі звичайної риби
    Принцеси, єдинороги та дракони. Дивовижні кулінарні шедеври, створені зі звичайної риби
    Принцеси, єдинороги та дракони. Дивовижні кулінарні шедеври, створені зі звичайної риби
    Принцеси, єдинороги та дракони. Дивовижні кулінарні шедеври, створені зі звичайної риби
    Принцеси, єдинороги та дракони. Дивовижні кулінарні шедеври, створені зі звичайної риби
    Принцеси, єдинороги та дракони. Дивовижні кулінарні шедеври, створені зі звичайної риби
    Принцеси, єдинороги та дракони. Дивовижні кулінарні шедеври, створені зі звичайної риби
    Принцеси, єдинороги та дракони. Дивовижні кулінарні шедеври, створені зі звичайної риби
    Принцеси, єдинороги та дракони. Дивовижні кулінарні шедеври, створені зі звичайної риби
    Принцеси, єдинороги та дракони. Дивовижні кулінарні шедеври, створені зі звичайної риби
    Принцеси, єдинороги та дракони. Дивовижні кулінарні шедеври, створені зі звичайної риби
    Принцеси, єдинороги та дракони. Дивовижні кулінарні шедеври, створені зі звичайної риби

    Варто зазначити, що майстерний кулінар завів сторінку в Instagram під ім'ям mikyoui00, де ділиться своїми креативними роботами. Зараз творчими стравами чоловіка захоплюються більше 50 тисяч підписників.

    Сашімі — страва японської кухні. Тонко нарізане філе різноманітних сортів риб, інших морепродуктів або, зрідка, м'яса. Продукти використовуються тільки в сирому вигляді. Подається разом із соєвим соусом, японським хріном васабі, тонко нарізаною редькою і листами сісо

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