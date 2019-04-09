Принцеси, єдинороги та дракони. Дивовижні кулінарні шедеври, створені зі звичайної риби
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Сашімі — страва японської кухні. Тонко нарізане філе різноманітних сортів риб, інших морепродуктів або, зрідка, м'яса
Батько, який хотів залучити свого сина до приготування їжі, в результат став інтернет-сенсацією з його неймовірними і складними сашімі. Чоловік створює образи принцес, єдинорогів та драконів за допомогою шматочків риби.
Варто зазначити, що майстерний кулінар завів сторінку в Instagram під ім'ям mikyoui00, де ділиться своїми креативними роботами. Зараз творчими стравами чоловіка захоплюються більше 50 тисяч підписників.
Сашімі — страва японської кухні. Тонко нарізане філе різноманітних сортів риб, інших морепродуктів або, зрідка, м'яса. Продукти використовуються тільки в сирому вигляді. Подається разом із соєвим соусом, японським хріном васабі, тонко нарізаною редькою і листами сісо