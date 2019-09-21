На Мальті проведуть незалежне розслідування вбивства журналістки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Журналістка Дафна Каруани Галісія Фото Times of Malta

Після завершення розслідування, яке триватиме дев’ять місяців, комісія оприлюднить звіт

Влада Мальти вирішила провести незалежне публічне розслідування вбивства журналістки Дафни Каруани Галісії.

Про це повідомляє Times of Malta.

Прем’єр-міністр Джозеф Мускат призначив суддю у відставці Емерітуса Майкла Малліа для проведення незалежного громадського розслідування вбивства. Також до складу комісії, яка займатиметься цим питанням, увійдуть колишній декан юридичного факультету, конституційний експерт Ян Рефало і судмедексперт Ентоні Абела Медічі.

Після завершення розслідування, яке триватиме дев’ять місяців, комісія оприлюднить звіт.

Раніше Рада Європи закликала уряд Маніли провести громадське розслідування, аби встановити, чи можна було запобігти смерті журналістки.

Нагадаємо, 16 жовтня 2017 року на Мальті підірвали авто журналістки Дафни Каруани Галіції. Вона була авторкою розслідувань щодо корупції в межах проекту Panama Papers. У поліції вважають, що вибуховий пристрій привели в дію за допомогою SMS.

18 листопада 2018 року слідчі встановили організаторів вбивства мальтійської журналістки-розслідувачки Дафни Каруани Галіції. Правоохоронці вважають, що усі вони мали різні мотиви.