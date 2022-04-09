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    Дикуни з Росії розгромили школу у Бородянці (фото)

    Росіяни денацифікували школу в Бородянці - Дикуни з Росії розгромили школу у Бородянці (фото)
    Росіяни денацифікували школу в Бородянці

    Окупанти обписали стіни навчального закладу образами на адресу полку «Азов»

    У мережі розмістили фото, на яких зображені наслідки перебування російських окупантів в одній зі шкіл Бородянки (Київська область).

    Зокрема, дикуни з Росії обписали стіни навчального закладу образами на адресу полку «Азов», який щодня знищує загарбників та їхню техніку, та ідеолога українського націоналізму Степана Бандери.

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    Дикуни з Росії розгромили школу у Бородянці (фото)
    Дикуни з Росії розгромили школу у Бородянці (фото)
    Дикуни з Росії розгромили школу у Бородянці (фото)
    Дикуни з Росії розгромили школу у Бородянці (фото)

    Нагадаємо, бійці полку «Азов» показали, як знищують російських окупантів у Маріуполі.

    Теги: росія окупанти війна школа Київщина Україна окупація #stoprussia
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    Дикуни з Росії розгромили школу у Бородянці (фото)