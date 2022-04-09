Дикуни з Росії розгромили школу у Бородянці (фото)
Росіяни денацифікували школу в Бородянці
Окупанти обписали стіни навчального закладу образами на адресу полку «Азов»
У мережі розмістили фото, на яких зображені наслідки перебування російських окупантів в одній зі шкіл Бородянки (Київська область).
Зокрема, дикуни з Росії обписали стіни навчального закладу образами на адресу полку «Азов», який щодня знищує загарбників та їхню техніку, та ідеолога українського націоналізму Степана Бандери.
Нагадаємо, бійці полку «Азов» показали, як знищують російських окупантів у Маріуполі.