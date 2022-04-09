Окупанти завдали ракетного удару по Харкову: обвалився будинок (фото)

Бійці ДСНС врятували сім осіб

У суботу, 9 квітня, російські окупанти завдали чергового ракетного обстрілу по одному з житлових масивів Харкова. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області.

В результаті обстрілу зазнала серйозних руйнацій житлова п’ятиповерхівка.

Із квартир одного з під’їздів, що зазнав найбільших руйнацій, рятувальники врятували сім осіб та евакуювали вісім осіб. Інформація щодо загиблих уточнюється.

Нагадаємо, начальник військової розвідки України Кирило Буданов заявив, що російські окупанти проводять перегрупування своїх військ, щоб відновити спроби наступу на Харків.



