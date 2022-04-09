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    Події в Україні

    Окупанти завдали ракетного удару по Харкову: обвалився будинок (фото)

    Один із під'їздів будинку зруйновано повністю - Окупанти завдали ракетного удару по Харкову: обвалився будинок (фото)
    Один із під'їздів будинку зруйновано повністю
    фото: ДСНС

    Бійці ДСНС врятували сім осіб

    У суботу, 9 квітня, російські окупанти завдали чергового ракетного обстрілу по одному з житлових масивів Харкова. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області.

    В результаті обстрілу зазнала серйозних руйнацій житлова п’ятиповерхівка.

    Із квартир одного з під’їздів, що зазнав найбільших руйнацій, рятувальники врятували сім осіб та евакуювали вісім осіб. Інформація щодо загиблих уточнюється.

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    Окупанти завдали ракетного удару по Харкову: обвалився будинок (фото)
    Окупанти завдали ракетного удару по Харкову: обвалився будинок (фото)
    Окупанти завдали ракетного удару по Харкову: обвалився будинок (фото)
    Окупанти завдали ракетного удару по Харкову: обвалився будинок (фото)
    Окупанти завдали ракетного удару по Харкову: обвалився будинок (фото)
    Окупанти завдали ракетного удару по Харкову: обвалився будинок (фото)

    Нагадаємо, начальник військової розвідки України Кирило Буданов заявив, що російські окупанти проводять перегрупування своїх військ, щоб відновити спроби наступу на Харків.

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    Теги: Харків росія окупанти ДСНС війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти завдали ракетного удару по Харкову: обвалився будинок (фото)