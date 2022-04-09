Поліція Німеччини відстежуватиме Z-символіку на масових заходах

Естонія вже анулює візи за демонстрацію символіки агресора

Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фазер анонсувала судові переслідування за прославляння воєнних злочинів під час проведення проросійських масових акцій, що заплановані на вихідні. Про це повідомляє видання Zeit Online.

На мітингах, запланованих у неділю в кількох містах Німеччини, «дуже пильна увага буде приділена забороненим символам», – сказала Фазер.

«Демонстрація символу «Z» прославляє воєнні злочини, і тому, на нашу думку, може підлягати притягненню до кримінальної відповідальності», – сказала глава МВС.

«Тут потрібне послідовне втручання поліції» – заявила Фазер.

«Ця злочинна російська загарбницька війна — це також інформаційна війна», — додала вона. З російської сторони є «відверта брехня, пропаганда та дезінформація» і вона обіцяє не допустити цього на мітингах у Німеччині.

Речник з внутрішньої політики парламентської групи СДПН Себастьян Гартманн зазначив, що свобода демонстрацій і свобода вираження поглядів є високим, фундаментально захищеним благом: людям потрібно і дозволено протестувати. «Однак це не працює, коли російське вторгнення в Україну, під час якого були скоєні такі жахливі військові злочини, як у Бучі, святкується і прославляється на наших вулицях», – сказав Гартманн.

Речниця Зелених Ірен Міхаліч заявила, що публічне вшанування агресорів на тлі масових вбивств у таких місцях, як Буча є нестерпним. Вона звернулася до поліції з проханням уважно ставитися до проросійських акцій.

Тим часом стало відомо, що департамент поліції та прикордонної охорони Естонії не дозволяє публічно демонструвати георгіївські стрічки та інші символи, які використовуються РФ у війні проти України, такі як латинські літери «Z» та «V». «Наразі уже кільком «фанатам» ганебної символіки анулювали візи! Рашистській нечисті немає місця серед цивілізованої Європи!», – повідомляє ДПСУ на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що символом «Z» позначено російську військову техніку, яка бере участь у загарбницькій війні Росії в Україні.

Нагадаємо, що попередній проросійський автопробіг по Берліну відбувся 3 квітня, саме у той день, коли світ дізнався про те, які звірства творили у Бучі та інших передмістях Києва російські війська. Організатор автопробігу згодом запевняв, що якби він мав таку інформацію раніше, то обов’язково відмовився б від заходу.