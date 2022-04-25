Байден призначив Бріджит Брінк послом США в Україні

У травні 2019 року Бріджит Брінк очолила посольство США у Словаччині

Бріджит Ен Брінк працює у Держдепі з 1996 року

Президент США Джо Байден визначився з наступним послом США в Україні. Посаду отримає Бріджит Брінк, яка зараз очолює американську дипломатичну місію у Словаччині. Про це повідомляє Білий дім.

Зазначимо, що посол США в Україну прибуде після трьох років очікування. Попереднього посла Марі Йованович достроково відкликали з Києва у квітні 2019 року, а у травні Дональд Трамп офіційно звільнив її з посади. Глава Білого дому звинуватив Йованович у нелояльності.

Після цього на посаду посла США в Україні пропонували кандидатуру відставного генерал-лейтенанта Кейта Дейтона, але його так і не призначили на посаду.

Відтоді місію в Києві очолювали повірені у справах України.

Що відомо про Бріджит Брінк

Бріджит Ен Брінк працює у Держдепі з 1996 року.

У 1997-1999 у розпал війни на Балканах була консульським політичним співробітником в посольстві США в Белграді (Сербія).

До 2002 року працювала референтом з Кіпру, а до 2004 року — спеціальною помічницею заступника секретаря Держдепу США з політичних питань у Європі. Держсекретарем в той час був Колін Павелл.

З 2005 по 2008 роки Брінк обіймала посаду політично-економічного керівника у Тбілісі. На цей час припали роки першого президентського терміну Михеїла Саакашвілі.

Після перемоги на президентських виборах Барака Обами Брінк працювала заступником директора у справах Південної Європи у Держдепі США.

У 2009-2010 Брінк працювала в президентській Раді національної безпеки як директор з Егейського моря і Південного Кавказу, де допомагала координувати зовнішню політику США й просувала їхні інтереси у відносинах із Туреччиною, Грецією, Кіпром, Грузією, Азербайджаном та Вірменією.

У 2011-му дипломатка повернулася до Грузії як заступник голови місії посольства США у Тбілісі, з 2014 по серпень 2015 року була заступницею посла США в Узбекистані.

У 2015-2018 роках Брінк працювала заступником помічника держсекретаря в Бюро європейських та євразійських справ.

У 2018 році Брінк розглядали кандидатом на місце посла США в Грузії, проте, за інформацією Foreign Policy, офіційний Тбілісі відмовився приймати агреман — згоду на призначення. За даними видання, причиною нібито стало втручання дипломата у внутрішню політику та нібито особиста прихильність Брінк до Саакашвілі.

У травні 2019 року Бріджит Брінк очолила посольство США у Словаччині.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін 24 квітня в Києві зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським. Це перший візит високопосадовців до України після початку повномасштабного російського вторгнення.

Увечері 24 квітня до України з візитом прибули держсекретар США Ентоні Блінкен та голова Пентагону Остін Ллойд. Президент Володимир Зеленський провів із ними зустріч.

Після цього Джо Байден і Володимир Зеленський обмінялися меседжами у Twitter.