Ультиматум Лукашенка, відставка Ткаченка, у Харкові новий мер. 11 листопада за хвилину

Лукашенко пригрозив Європі перекрити трубопровід «Ямал–Європа» та залишити ЄС без газу, якщо Польща закриє кордон із республікою

У Харкові на переході машина збила двох підлітків, Міністр культури Ткаченко пішов у відставку, Лукашенко висунув ультиматум Європі

Позашляховик збив дітей у Харкові: поліція підозрює, що водій був під наркотиками

Водія, який 11 листопада вдень збив на переході двох підлітків у Харкові, затримали полісмени. Як заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, правоохоронці підозрюють, що водій був під дією наркотиків або психотропів.

Міністр культури Ткаченко подав заяву про відставку

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав заяву про відставку. Про це урядовець повідомив на своїй Facebook-сторінці.

У дописі Ткаченко назвав причини, які змусили його піти на цей крок. Зокрема, міністра не влаштовує то факт, що нещодавнє рішення Кабміну щодо Держкіно приймалося без погодження з його міністерством.

Або пускаєте мігрантів, або... Лукашенко висунув ультиматум Європі

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив Європі перекрити трубопровід «Ямал–Європа» та залишити ЄС без газу, якщо Польща закриє кордон із республікою.

Лукашенко зазначив, що через Білорусь проходить газопровід «Ямал–Європа», обсяги транзиту через який значно збільшилися за останній тиждень.

Соратник Кернеса Терехов офіційно став мером Харкова

Харківська міська територіальна виборча комісія проголосувала за реєстрацію Ігоря Терехова міським головою. Про це повідомляє громадська організація «Громадянська мережа «Опора», яка транслювала засідання наживо. За словами голови ТВК Олени Матвієнко, комісія отримала від Терехова необхідний пакет документів особисто.

Слідчі ДБР аргументували підозру Леросу за середній палець Зеленському

Державне бюро розслідувань оголосило підозру в хуліганстві позафракційному народному депутату Гео Леросу за непристойний жест у стінах парламенту.

Нагадаємо, 4 листопада народний депутат Гео Лерос показав президенту України Володимиру Зеленському непристойний жест рукою. Це сталося під час засідання парламенту. Зокрема, він повернувся до президента і показав йому піднятий середній палець.

Українці просять Зеленського заборонити росіянам їздити до нашої країни

Петиція про обмеження права на в'їзд на територію України громадян держави-агресора Російської Федерації за 10 днів набрала необхідні 25 тисяч голосів підтримки. Петицію створив 2 листопада активіст Сергій Стерненко.

Після того, як петиція на сайті президента набирає необхідну підтримку, її має розглянути глава держави.