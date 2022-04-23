Як працюватиме наземна ділянка київського метро під час повітряної тривоги?

З 21 квітня у Києві повністю відновлено рух «червоною» гілкою метро

Підземні станції метро продовжують працювати як укриття

На час повітряної тривоги рух наземною ділянкою червоної лінії київського метро призупинятиметься. Також не курсуватимуть потяги зеленої лінії через Південний міст. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київський метрополітен».

Підземні станції метро продовжують працювати як укриття.

Адміністрація метрополітену просить пасажирів дотримуватися правил воєнного стану та комендантської години.

Нагадаємо, з 21 квітня у Києві повністю відновлено рух «червоною» гілкою метро. Потяги тепер ходять від станції «Академмістечка» до «Лісової».

Раніше повідомлялося, що столична підземка запрацювала по-новому.

22 квітня закривали на вхід і вихід станцію метро «Золоті ворота». Це пов’язано з тим, що «Океан Ельзи» зіграв благодійний концерт «І все буде добре» на станції метро «Золоті ворота».