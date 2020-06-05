Спалений «бобик» та багато вогню в очах. Як під Радою мітингували проти Авакова
Мітинг за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Київ, 5 червня 2020 року
Фото: Станіслав Груздєв, Главком
Активісти під парламентом підпалили фаєри і закидали ними машину
Сьогодні, 5 червня, під Верховної Ради розпочався мітинг за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Зокрема, мітингувальники завзято скандували «Геть Авакова», «Аваков - чорт» і тримають плакати з написами: «Геть Авакова», «Чому поліція б'є, гвалтує, вбиває?», «Ні поліцейській державі», «2295 днів без безпеки поліції Авакова».
Фото: Станіслав Груздєв, Главком
Також учасники акції протесту привезли під будівлю Ради старий міліцейський «бобик». Вони назвали його пам'ятником реформі поліції.
Потім активісти підпалили фаєри і закидали ними машину. Після цього автомобіль перевернули. Поліцейські спочатку намагалися загасити вогонь, але потім відійшли від нього.
Нагадаємо, сьогодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звітував у Верховній Раді про останні події, зокрема про хід розслідування справ щодо згвалтування у Кагарлику та стрілянини у Броварах.