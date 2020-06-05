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    Спалений «бобик» та багато вогню в очах. Як під Радою мітингували проти Авакова

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    Мітинг за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Київ, 5 червня 2020 року - Спалений «бобик» та багато вогню в очах. Як під Радою мітингували проти Авакова
    Мітинг за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Київ, 5 червня 2020 року
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Активісти під парламентом підпалили фаєри і закидали ними машину

    Сьогодні, 5 червня, під Верховної Ради розпочався мітинг за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

    Зокрема, мітингувальники завзято скандували «Геть Авакова», «Аваков - чорт» і тримають плакати з написами: «Геть Авакова», «Чому поліція б'є, гвалтує, вбиває?», «Ні поліцейській державі», «2295 днів без безпеки поліції Авакова».

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    Спалений «бобик» та багато вогню в очах. Як під Радою мітингували проти Авакова
    Спалений «бобик» та багато вогню в очах. Як під Радою мітингували проти Авакова
    Спалений «бобик» та багато вогню в очах. Як під Радою мітингували проти Авакова
    Спалений «бобик» та багато вогню в очах. Як під Радою мітингували проти Авакова
    Спалений «бобик» та багато вогню в очах. Як під Радою мітингували проти Авакова
    Підприємець з Нової Каховки Юрій Ляшенко підпалив себе біля Верховної Ради під час акції «Геть Авакова»
    Спалений «бобик» та багато вогню в очах. Як під Радою мітингували проти Авакова
    Спалений «бобик» та багато вогню в очах. Як під Радою мітингували проти Авакова
    Спалений «бобик» та багато вогню в очах. Як під Радою мітингували проти Авакова
    Спалений «бобик» та багато вогню в очах. Як під Радою мітингували проти Авакова
    Спалений «бобик» та багато вогню в очах. Як під Радою мітингували проти Авакова
    Спалений «бобик» та багато вогню в очах. Як під Радою мітингували проти Авакова
    Спалений «бобик» та багато вогню в очах. Як під Радою мітингували проти Авакова
    Спалений «бобик» та багато вогню в очах. Як під Радою мітингували проти Авакова
    Спалений «бобик» та багато вогню в очах. Як під Радою мітингували проти Авакова
    Спалений «бобик» та багато вогню в очах. Як під Радою мітингували проти Авакова
    Спалений «бобик» та багато вогню в очах. Як під Радою мітингували проти Авакова
    Спалений «бобик» та багато вогню в очах. Як під Радою мітингували проти Авакова
    Спалений «бобик» та багато вогню в очах. Як під Радою мітингували проти Авакова
    Спалений «бобик» та багато вогню в очах. Як під Радою мітингували проти Авакова
    Спалений «бобик» та багато вогню в очах. Як під Радою мітингували проти Авакова
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Також учасники акції протесту привезли під будівлю Ради старий міліцейський «бобик». Вони назвали його пам'ятником реформі поліції.

    Потім активісти підпалили фаєри і закидали ними машину. Після цього автомобіль перевернули. Поліцейські спочатку намагалися загасити вогонь, але потім відійшли від нього.

    Нагадаємо, сьогодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звітував у Верховній Раді про останні події, зокрема про хід розслідування справ щодо згвалтування у Кагарлику та стрілянини у Броварах
      Арсен Аваков активісти автомобіль поліція
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