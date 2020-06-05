Спалений «бобик» та багато вогню в очах. Як під Радою мітингували проти Авакова



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Мітинг за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Київ, 5 червня 2020 року Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Активісти під парламентом підпалили фаєри і закидали ними машину

Сьогодні, 5 червня, під Верховної Ради розпочався мітинг за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Зокрема, мітингувальники завзято скандували «Геть Авакова», «Аваков - чорт» і тримають плакати з написами: «Геть Авакова», «Чому поліція б'є, гвалтує, вбиває?», «Ні поліцейській державі», «2295 днів без безпеки поліції Авакова».

Також учасники акції протесту привезли під будівлю Ради старий міліцейський «бобик». Вони назвали його пам'ятником реформі поліції.

Потім активісти підпалили фаєри і закидали ними машину. Після цього автомобіль перевернули. Поліцейські спочатку намагалися загасити вогонь, але потім відійшли від нього.