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    Стали відомі переможці конкурсу найкращих світлин погоди: неймовірні знімки

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    Туман над містечком Айруно - Стали відомі переможці конкурсу найкращих світлин погоди: неймовірні знімки
    Туман над містечком Айруно
    Фото-переможець авторства Джуліо Монтіні

    The Weather Photographer Of The Year назвав фото року

    Фотографія ранкового туману над містечком Айруно в Італії стала найкращим знімком погоди 2021 року за версією конкурсу The Weather Photographer Of The Year.

    Чарівне осіннє фото зробив італійський фотограф Джуліо Монтіні.

    «Це фото можна зробити лише з однієї точки. Є невелика церква на вершині пагорба у місті Айруно, в провінції Лекко в Італії. Під цим туманом протікає річка Адда. В осінні місяці, тільки в деякі дні, таке видовище можна побачити з першими променями сонця. Вже за 20 хвилин усе закінчується», – розповів Монтіні.

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    Друге місце. Фото: Серж Зака
    Друге місце. Фото: Євген Борисов
    Переможець в категорії «Молодий фотограф року». Фото: Фелікс Блю
    Фото-переможець у категорії «Мобільна фотографія»

    Всього до списку фіналістів потрапила 21 фотографія з 8,9 тис. знімків, поданих на конкурс фотографами з різних країн.

    Нагадаємо, комітет Comedy Wildlife Photography Awards оголосив фіналістів конкурсу смішних фотографій дикої природи.

    Теги: фотограф конкурс
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    Стали відомі переможці конкурсу найкращих світлин погоди: неймовірні знімки