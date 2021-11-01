Стали відомі переможці конкурсу найкращих світлин погоди: неймовірні знімки

The Weather Photographer Of The Year назвав фото року

Фотографія ранкового туману над містечком Айруно в Італії стала найкращим знімком погоди 2021 року за версією конкурсу The Weather Photographer Of The Year.

Чарівне осіннє фото зробив італійський фотограф Джуліо Монтіні.

«Це фото можна зробити лише з однієї точки. Є невелика церква на вершині пагорба у місті Айруно, в провінції Лекко в Італії. Під цим туманом протікає річка Адда. В осінні місяці, тільки в деякі дні, таке видовище можна побачити з першими променями сонця. Вже за 20 хвилин усе закінчується», – розповів Монтіні.

Всього до списку фіналістів потрапила 21 фотографія з 8,9 тис. знімків, поданих на конкурс фотографами з різних країн.

Нагадаємо, комітет Comedy Wildlife Photography Awards оголосив фіналістів конкурсу смішних фотографій дикої природи.