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    Apple оголосила конкурс фотографій, знятих на новий iPhone

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    Apple оголосила конкурс макрофотографії - Apple оголосила конкурс фотографій, знятих на новий iPhone
    Apple оголосила конкурс макрофотографії
    фото з відкритих джерел

    Apple оголосила про початок конкурсу «Знято на iPhone»

    Компанія Apple оголосила про початок конкурсу «Знято на iPhone», у якому можуть взяти участь усі власники смартфонів iPhone 13 Pro та ‌iPhone 13 Pro‌ Max.

    Apple запрошує користувачів поділитися вражаючими фотографіями, знятими в режимі макрозйомки на iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max.

    Щоб взяти участь, необхідно поділитися своїми макрофотографіями у Instagram, Twitter або Weibo з хештегами #ShotoniPhone та #iPhonemacrochallenge. У підписі також слід зазначити модель смартфона. Крім того, заявку можна надіслати Apple на пошту [email protected]

    Заявки приймаються від сьогодні до 16 лютого 2022 року. Переможців буде повідомлено не пізніше 12 квітня поточного року.

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    Теги: Apple iPhone 13
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    Apple оголосила конкурс фотографій, знятих на новий iPhone