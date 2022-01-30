Apple оголосила конкурс фотографій, знятих на новий iPhone

Apple оголосила про початок конкурсу «Знято на iPhone»

Компанія Apple оголосила про початок конкурсу «Знято на iPhone», у якому можуть взяти участь усі власники смартфонів iPhone 13 Pro та ‌iPhone 13 Pro‌ Max.

Apple запрошує користувачів поділитися вражаючими фотографіями, знятими в режимі макрозйомки на iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max.

Щоб взяти участь, необхідно поділитися своїми макрофотографіями у Instagram, Twitter або Weibo з хештегами #ShotoniPhone та #iPhonemacrochallenge. У підписі також слід зазначити модель смартфона. Крім того, заявку можна надіслати Apple на пошту [email protected]

Заявки приймаються від сьогодні до 16 лютого 2022 року. Переможців буде повідомлено не пізніше 12 квітня поточного року.