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    Свято чорних і білих. Яскраві фото грандіозного карнавалу в Колумбії

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    Свято чорних і білих. Яскраві фото грандіозного карнавалу в Колумбії

    В дні карнавалу проходить ряд розважальних заходів, кілька концертів і урочиста хода оригінальних ляльок з пап'є-маше

    З 2 по 7 січня 2020 року в колумбійському місті Пасто пройшов барвистий карнавал «Чорних і Білих» (Carnaval Negros y Blancos). Історія карнавалу почалася ще в XVII столітті, коли африканські раби почали вимагати в іспанських колонізаторів вільний день для веселощів і відпочинку. Згодом карнавал став масштабним святом, що символізує рівність людей і єдність культур.

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    Свято чорних і білих. Яскраві фото грандіозного карнавалу в Колумбії
    Свято чорних і білих. Яскраві фото грандіозного карнавалу в Колумбії
    Свято чорних і білих. Яскраві фото грандіозного карнавалу в Колумбії
    Свято чорних і білих. Яскраві фото грандіозного карнавалу в Колумбії
    Свято чорних і білих. Яскраві фото грандіозного карнавалу в Колумбії
    Свято чорних і білих. Яскраві фото грандіозного карнавалу в Колумбії
    Свято чорних і білих. Яскраві фото грандіозного карнавалу в Колумбії
    Свято чорних і білих. Яскраві фото грандіозного карнавалу в Колумбії
    Свято чорних і білих. Яскраві фото грандіозного карнавалу в Колумбії
    Свято чорних і білих. Яскраві фото грандіозного карнавалу в Колумбії
    Свято чорних і білих. Яскраві фото грандіозного карнавалу в Колумбії
    Свято чорних і білих. Яскраві фото грандіозного карнавалу в Колумбії
    Свято чорних і білих. Яскраві фото грандіозного карнавалу в Колумбії
    Свято чорних і білих. Яскраві фото грандіозного карнавалу в Колумбії
    Свято чорних і білих. Яскраві фото грандіозного карнавалу в Колумбії
    Свято чорних і білих. Яскраві фото грандіозного карнавалу в Колумбії
    Свято чорних і білих. Яскраві фото грандіозного карнавалу в Колумбії
    Свято чорних і білих. Яскраві фото грандіозного карнавалу в Колумбії
    Свято чорних і білих. Яскраві фото грандіозного карнавалу в Колумбії
    Свято чорних і білих. Яскраві фото грандіозного карнавалу в Колумбії
    Свято чорних і білих. Яскраві фото грандіозного карнавалу в Колумбії
    Свято чорних і білих. Яскраві фото грандіозного карнавалу в Колумбії
    Свято чорних і білих. Яскраві фото грандіозного карнавалу в Колумбії
    Свято чорних і білих. Яскраві фото грандіозного карнавалу в Колумбії
    Свято чорних і білих. Яскраві фото грандіозного карнавалу в Колумбії
    Свято чорних і білих. Яскраві фото грандіозного карнавалу в Колумбії
    Свято чорних і білих. Яскраві фото грандіозного карнавалу в Колумбії
    Свято чорних і білих. Яскраві фото грандіозного карнавалу в Колумбії
    Свято чорних і білих. Яскраві фото грандіозного карнавалу в Колумбії
    Свято чорних і білих. Яскраві фото грандіозного карнавалу в Колумбії
    Свято чорних і білих. Яскраві фото грандіозного карнавалу в Колумбії
    Свято чорних і білих. Яскраві фото грандіозного карнавалу в Колумбії
    Свято чорних і білих. Яскраві фото грандіозного карнавалу в Колумбії
    Свято чорних і білих. Яскраві фото грандіозного карнавалу в Колумбії
    Свято чорних і білих. Яскраві фото грандіозного карнавалу в Колумбії
    Свято чорних і білих. Яскраві фото грандіозного карнавалу в Колумбії
    Свято чорних і білих. Яскраві фото грандіозного карнавалу в Колумбії
    Свято чорних і білих. Яскраві фото грандіозного карнавалу в Колумбії
    Свято чорних і білих. Яскраві фото грандіозного карнавалу в Колумбії
    Свято чорних і білих. Яскраві фото грандіозного карнавалу в Колумбії

    В дні карнавалу проходить ряд розважальних заходів, кілька концертів і урочиста хода оригінальних ляльок з пап'є-маше.

    Завершується свято грандіозним гастрономічним ярмарком місцевих страв і продуктів.

    Колумбія Південна Америка
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