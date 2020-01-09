Свято чорних і білих. Яскраві фото грандіозного карнавалу в Колумбії



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В дні карнавалу проходить ряд розважальних заходів, кілька концертів і урочиста хода оригінальних ляльок з пап'є-маше

З 2 по 7 січня 2020 року в колумбійському місті Пасто пройшов барвистий карнавал «Чорних і Білих» (Carnaval Negros y Blancos). Історія карнавалу почалася ще в XVII столітті, коли африканські раби почали вимагати в іспанських колонізаторів вільний день для веселощів і відпочинку. Згодом карнавал став масштабним святом, що символізує рівність людей і єдність культур.

В дні карнавалу проходить ряд розважальних заходів, кілька концертів і урочиста хода оригінальних ляльок з пап'є-маше.

Завершується свято грандіозним гастрономічним ярмарком місцевих страв і продуктів.