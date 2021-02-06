НБУ відмовив Тігіпку в опосередкованій купівлі «Промінвестбанку»

Сергій Тігіпко вже є контролером двох банків – «Таскомбанк» та «Універсал банк»

Тігіпко хотів опосередковано придбати понад 99% акцій «Промінвестбанку»

Національний банк України (НБУ) не погодив набуття бізнесменом Сергієм Тігіпко істотної опосередкованої участі у «Промінвестбанку».

Про це повідомила пресслужба НБУ.

«Національний банк України не погодив угоду з опосередкованого придбання понад 99% акцій «Промінвестбанку» Сергієм Тігіпко», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішення 5 лютого ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду платіжних систем за результатами всебічного аналізу пакета документів та з огляду на проблемні питання діяльності «Промінвестбанку».

«На сьогодні Сергій Тігіпко вже є контролером двох банків – «Таскомбанк» та «Універсал банк» – та низки небанківських фінансових установ, які входять до складу банківської групи», – додали в Нацбанку.

До слова, НБУ покарав Ідея Банк за порушення.