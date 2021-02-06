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    Економіка та фінанси

    НБУ відмовив Тігіпку в опосередкованій купівлі «Промінвестбанку»

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    <p>Сергій Тігіпко вже є контролером двох банків &ndash; &laquo;Таскомбанк&raquo; та &laquo;Універсал банк&raquo;</p> - НБУ відмовив Тігіпку в опосередкованій купівлі «Промінвестбанку»

    Сергій Тігіпко вже є контролером двох банків – «Таскомбанк» та «Універсал банк»

    Тігіпко хотів опосередковано придбати понад 99% акцій «Промінвестбанку»

    Національний банк України (НБУ) не погодив набуття бізнесменом Сергієм Тігіпко істотної опосередкованої участі у «Промінвестбанку».

    Про це повідомила пресслужба НБУ.

    «Національний банк України не погодив угоду з опосередкованого придбання понад 99% акцій «Промінвестбанку» Сергієм Тігіпко», – йдеться у повідомленні. 

    Зазначається, що рішення 5 лютого ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду платіжних систем за результатами всебічного аналізу пакета документів та з огляду на проблемні питання діяльності «Промінвестбанку».

    «На сьогодні Сергій Тігіпко вже є контролером двох банків – «Таскомбанк» та «Універсал банк» – та низки небанківських фінансових установ, які входять до складу банківської групи», – додали в Нацбанку.

    До слова, НБУ покарав Ідея Банк за порушення.

    Теги: Національний банк економіка банки бізнес Сергій Тігіпко НБУ
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