Грета Тунберг виконала хіт 1980-х років (відео)

Грета Тунберг виконала пісню «Never Gonna Give You Up» на концерті Climate Live

Шведська екоактівістка Грета Тунберг заспівала пісню на концерті Climate Live в Стокгольмі, організованому захисниками клімату. Про це повідомляє портал AD.nl.

Разом з іншим екоактивістом Андреасом Магнуссоном Тунберг виконала хіт Ріка Естлі 1980-х років «Never Gonna Give You Up».

За словами 18-річної шведки, вони хотіли «піднести іншим активістам приємний сюрприз» на знак подяки за старанну роботу над організацією заходу.

«Врешті-решт, насправді ми підлітки, які можуть жартувати один з одним, а не просто злі діти, як нас часто зображують ЗМІ», – заявила вона.

Тунберг також висловилася на тему майбутньої Всесвітньої конференції з питань клімату COP-26, яка пройде з 31 жовтня по 12 листопада в шотландському Глазго. На її думку, конференція не призведе до великих змін, передає 20 Minuten.

Чим прославилася Грета Тунберг? Вперше дівчина привернула до себе увагу, коли почала влаштовувати одиночні акції протести. Кожної п'ятниці вона, замість відвідування уроків, закликала школярів та студентів приєднуватися до безстрокової акції за екологію, яку проводила під стінами шведського парламенту. Її почали запрошувати на еко-форуми, де з трибун дівчина зверталася до політиків, представників підприємств-гігантів та лідерів країн схаменутися й подумати про майбутнє.

Найгучніша її промова відбулася у 2019 році на кліматичному саміті ООН в Нью-Йорку.

Сьогодні вона є лідеркою кліматичного руху «Fridays for Future». У результаті світової популярності та вплив активістки у світі з'явилося поняття «ефект Грети». У 2019 році Тунберг потрапила до сотні найвпливовіших людей світу та стала людиною року за версією журналу «Times», зазначається на Вікіпедії.

У січні 2021 року пошта Швеції випустила серію марок про досягнення країни у захисті навколишнього середовища. На одній з них зобразили й активістку.

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