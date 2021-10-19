В Єрусалимі жінкам заборонили носити прозорі гольфи

В Єрусалимі з'явилися плакати, що закликають жінок і дівчаток відтепер носити лише щільні і непрозорі чорні гольфи

У ультрарелігійних районах Єрусалиму всюди з'явилися пашквілі (плакати для релігійного населення), що закликають жінок і дівчаток відтепер носити лише щільні і непрозорі чорні гольфи - з міркувань скромності. Про це повідомляє сайт місцевих новин mynet.

Серед рабинів, які підписали попередження, – кілька відомих діячів, в тому числі сефардський рабин району Ха-Гів'а ха-Царфатіт Барух Шрага, рабин Азріель Оєрбах з району Байт ве-Ган і рабин Нафталі Нусбойм з Неве-Цві. Всі ці рабини – судді релігійного суду з питань скромності «Мішмар ха-Тора».

Текст плакатів говорить: «Як відомо, в останні роки погіршилася ситуація в питанні жіночих гольфів. Більшість з них – прозорі, що суперечить законам жіночої скромності, складеним великими мудрецями Ізраїлю».

Далі в тексті зазначено: «Згідно з розпорядженнями суду скромності, товщина гольфів повинна бути такою, щоб не просвічувала нога, тобто 40 ден. Але оскільки деякі виробники шиють гольфи з тонких ниток, то визначення «40 ден» недостатньо».

Рабини попереджають: «Слід перевіряти, щоб не просвічувала нога». Ті, хто ослухається цього розпорядження будуть оголошені «порушницями законів іудаїзму», повідомляється далі.

Фото: mynet

Крім того, за словами рабинів, в останні роки часто порушується «закон кольору»: жінки стали носити гольфи тілесного кольору, «що суперечить Галахі і прийнятим в минулому нормам, які зобов'язують носити темніші гольфи і колготи».

Втім, плакат містить і похвалу: «Ми тут, щоб підтримати тих жінок і дівчат, які вже давно через ці проблеми носять чорні щільні гольфи. Цим жінкам не страшні порушення законів скромності, і не дай їм Бог опустити руки і відмовитися від своєї наполегливості. Навпаки, нехай таких жінок буде більше в Ізраїлі».

Релігійні авторитети вимагають «сильніше прагнути до скромності» і від дівчаток. У плакатах сказано: «Останнім часом дівчатка раптом стали носити короткі шкарпетки, що тягне за собою великі неприємності. Саме на батьках, які відповідають за виховання дітей, лежить обов'язок зупинити цю біду».

Плакат пробудив бурхливу дискусію в релігійних соцмережах і ортодоксальних групах в фейсбуці як в Єрусалимі, так і в усьому Ізраїлі. Багато користувачів з обуренням критикують перебільшене втручання рабинів в питання скромності.

До слова, паломники-хасиди, ввечері, 8 вересня, після святування Нового року за іудейським календарем – Рош га-Шана - почали від’їжджати з Умані до країн постійного проживання.