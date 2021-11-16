Активісти Greenpeace перекрили залізницю у Франції через відправку урану до Росії

Greenpeace вимагає, щоб Франція обробляла перероблений уран та ядерні відходи на власній території

Шестеро активістів організації Greenpeace у вівторок заблокували залізницю на півдні Франції, щоб завадити експорту переробленого урану до Російської Федерації. Про це повідомляє AP.

Місце блокування розташоване в комуні П’єрлат, неподалік заводу Orano, де переробляють та зберігають радіоактивні матеріали.

Greenpeace вимагає, щоб Франція обробляла перероблений уран та ядерні відходи на власній території, фото: АР

Orano – це транснаціональна компанія зі штаб-квартирою у Франції, російський «Росатом» має з нею угоду на закупівлю 1 150 тонн переробленого урану, який РФ планує перетворити на ядерне паливо на своєму заводі та використовувати у власних реакторах для виробництва енергії.

Матеріал планувалося відправити до РФ кількома партіями, сказали представники компанії Oranо.

Перші дві партії ядерного палива були відправлені в Росію в січні і лютому поточного року. Третю доставили на російську територію 8 листопада.

Натомість Greenpeace вимагає, щоб Франція обробляла перероблений уран та ядерні відходи на власній території.