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    Активісти Greenpeace перекрили залізницю у Франції через відправку урану до Росії

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    Екоактивісти Greenpeace заблокували залізницю на півдні Франції - Активісти Greenpeace перекрили залізницю у Франції через відправку урану до Росії
    Екоактивісти Greenpeace заблокували залізницю на півдні Франції
    фото: АР

    Greenpeace вимагає, щоб Франція обробляла перероблений уран та ядерні відходи на власній території

    Шестеро активістів організації Greenpeace у вівторок заблокували залізницю на півдні Франції, щоб завадити експорту переробленого урану до Російської Федерації. Про це повідомляє AP.

    Місце блокування розташоване в комуні П’єрлат, неподалік заводу Orano, де переробляють та зберігають радіоактивні матеріали.

    Greenpeace вимагає, щоб Франція обробляла перероблений уран та ядерні відходи на власній території, фото: АР
    Greenpeace вимагає, щоб Франція обробляла перероблений уран та ядерні відходи на власній території, фото: АР

    Orano – це транснаціональна компанія зі штаб-квартирою у Франції, російський «Росатом» має з нею угоду на закупівлю 1 150 тонн переробленого урану, який РФ планує перетворити на ядерне паливо на своєму заводі та використовувати у власних реакторах для виробництва енергії.

    Матеріал планувалося відправити до РФ кількома партіями, сказали представники компанії Oranо.

    Перші дві партії ядерного палива були відправлені в Росію в січні і лютому поточного року. Третю доставили на російську територію 8 листопада.

    Натомість Greenpeace вимагає, щоб Франція обробляла перероблений уран та ядерні відходи на власній території.

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    Теги: Росія екологія енергетика акція Франція залізниця протест активісти ядерне паливо
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    Активісти Greenpeace перекрили залізницю у Франції через відправку урану до Росії