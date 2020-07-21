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    На Одещині з пам'ятника Леніна зробили болгарського переселенця

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    Пам'ятник розташований&nbsp;у селі Залізничне Болградського району - На Одещині з пам'ятника Леніна зробили болгарського переселенця
    Пам'ятник розташований у селі Залізничне Болградського району
    Фото: «Декомунізація.Україна», Facebook

    Пам'ятник Леніну вирішили перетворити на «особу болгарської національності»

    У селі Залізничне Болградського району місцеві жителі декомунізували пам'ятник Володимиру Леніну, вдягнувши його в болгарський національний костюм та додавши виноградну лозу.

    Про це повідомляє Facebook-сторінка «Декомунізація.Україна».

    Зазначається, що пам'ятник Леніну було вирішено перетворити на «особу болгарської національності» ще у 2016 році рішенням Болградської райради.

    Переродженого Леніна взули в онучі, піджак переробили на жилет. Борідку-еспаньйолку залишили, проте додали закручені вуса. На голові в переробленого пам'ятника красується шапка.

    В ногах – мішок винограду. В руках – сікатор та виноградна лоза.

    «А цими днями у селі Залізничне, що на Одещині, пам'ятник Леніну перетворили у пам'ятник болгарському переселенцю. Таким чином на відкритих територіях в Україні лишилося два пам'ятники Леніну. У селах Калчева та Городнє Болградського району», - відзначили на сторінці «Декомунізація.Україна».

    Нагадаємо, за період декомунізації в Україні було демонтовано понад 2500 пам’ятників, зокрема 1300 − Леніну.

    Раніше повідомлялося, що Леніна з Чернігівщини у Запоріжжі купили за 375 тисяч.

    історія декомунізація Одещина СРСР пам'ятник
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