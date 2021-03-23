  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус
    Новини

    Covid-19 у Вінниці: більшість лікарень заповнені на 95

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Вінниці на сьогодні хворіють 7 013 осіб - Covid-19 у Вінниці: більшість лікарень заповнені на 95
    У Вінниці на сьогодні хворіють 7 013 осіб
    фото: з відкритих джерел

    Вінницька область має найбільшу динаміку зростання захворюваності, за останні 30 діб – 15 216 випадків

    Через ситуацію з коронавірусом у Вінниці більшість лікарень для пацієнтів з Covid-19 заповнені на 95%. Крім того, вже задіяно 80% кисневих точок.

    Про це йдеться в повідомленні на сайті Вінницької міської ради.

    Повідомляється, що загальна завантаженість ліжкового фонду п'яти міських лікарень, де надають допомогу хворим на коронавірус, на сьогодні становить 85%. Але в лікарнях №1 і №3, а також у пологовому будинку №1 місця зайняті на 95%.

    У Вінниці на сьогодні хворіють 7 013 осіб. З них понад 500 пацієнтів госпіталізовано. За словами директора місцевого департаменту охорони здоров'я Олександра Шиша, Вінницька область має найбільшу динаміку зростання захворюваності на Covid-19 за останні 30 діб – 15 216 випадків.

    По віковій структурі серед важких хворих переважають пацієнти у віці 50-69 років і вище. По летальним випадкам – в основному це також літні в категорії 65+, які мають складні супутні захворювання (ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба, ожиріння і цукровий діабет). Загальний показник летальності від коронавірусу в Вінниці складає 1,7%.

    Читайте також:

    Теги: Вінниця коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies