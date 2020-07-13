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    У світі

    У Нью-Йорку вперше з березня не зафіксували жодної смерті від Covid-19

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    Вподовж тривалого часу Нью-Йорк залишався найбільш ураженим пандемією американським штатом - У Нью-Йорку вперше з березня не зафіксували жодної смерті від Covid-19
    Вподовж тривалого часу Нью-Йорк залишався найбільш ураженим пандемією американським штатом

    У квітні в штаті Нью-Йорк щоденно помирали близько 800 інфікованих

    У суботу, 11 липня, у Нью-Йорку вперше від 1 березня не зафіксували жодної смерті від ускладнень нового типу коронавірусу Covid-19.

    Про це повідомляє ABC News із посиланням на попередні дані міського управління охорони здоров'я.

    Зазначається, що у п'ятницю у «Великому яблуці» зафіксували два летальні випадки серед пацієнтів із підозрою на нову інфекцію. 

    Водночас в управлінні охорони здоров’я Нью-Йорка попереджають про те, що «через затримки звітності, які найчастіше відбуваються у вихідні, останні дані є неповними». 

    Перший летальний випадок Covid-19 в місті зафіксували чотири місяці тому. Відтоді показник смертності в Нью-Йорку перетнув позначку в 23 тисячі.

    Тим часом штат Нью-Йорк у неділю повідомив про 677 випадків зараження коронавірусом та п'ять нових смертей – це рекордно низький показник смертності.

    Загалом від початку спалаху нову коронавірусну інфекцію в штаті підхопили щонайменше 401 706 людей. З них 24 979 померли від ускладнень захворювання.

    Вподовж тривалого часу Нью-Йорк залишався найбільш ураженим пандемією американським штатом. У квітні там щоденно  помирали близько 800 інфікованих.

    До слова, за минулу добу, 12 липня, в світі зафіксували 230 370 нових випадків коронавірусу Covid-19, це новий антирекорд.

    Також напередодні у США виявили «рекордну» кількість нових випадків коронавірусу протягом доби – 66 528.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      53521
    • Одужали
      26118
    • Хворіють
      26020
    • Померли
      1383

    Як повідомлялося, станом на ранок 12 липня в Україні зафіксовано 678 нових випадки коронавірусу, це на 122 випадки менше, ніж 11 липня (800). Загалом в Україні інфікувалися 53,5 тис. осіб.

    здоров'я США Нью-Йорк смерть коронавірус
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