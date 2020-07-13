Трамп три роки тому хотів продати частину території США



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Дональд Трамп кидався в натовп пуерторіканців рулонами паперових рушників

У 2017 році після руйнівного урагану Трамп пропонував «продати острів або позбутися від цього активу»

Президент США Дональд Трамп пропонував продати Пуерто-Ріко після урагану в 2017 році. Про це газеті The New York Times розповіла колишня в.о. міністра внутрішньої безпеки США Елейн Дюк.

За її словами, Трамп показував себе не стільки як політик, скільки як бізнесмен. Зокрема, він пропонував «продати острів або позбутися від цього активу». Однак, уточнила Дюк, після тих слів ця ідея більше ніколи в Білому домі не піднімалася.

Ураган «Марія» обрушився на Пуерто-Ріко восени 2017 року. Тоді Трамп піддався критиці за реакцію на стихійне лихо, що зруйнувало Пуерто-Ріко і забрало життя трьох тисяч людей. Тоді президент США кидався в натовп рулонами паперових рушників і жартома додав, що пуерторіканці «трохи зіпсували» американський бюджет.

Пуерто-Ріко - залежна від США територія, перебуває під управлінням Штатів, але не є їх невід'ємною частиною. Пуерториканці мають подвійне громадянство - Пуерто-Ріко і США, без права участі у виборах президента США.

До слова, президент США Дональд Трамп скасував передвиборчий мітинг на 11 липня у Нью-Гемпширі через загрозу тропічного шторму Фей.