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    Новини

    Удар по Вінниці: з’явилися перші подробиці

    Три&nbsp;російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями - Удар по Вінниці: з’явилися перші подробиці
    Три російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями
    фото з соцмереж

    Відомо про двох загиблих

    Російські загарбники вдарили по Вінниці ракетами. Внаслідок атаки є загиблі та поранені цивільні. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Борзов.

    «Маємо «приліт» у Вінниці. Є загиблі і поранені. Кількість уточнюється», – йдеться в повідомленні.

    ОВА просить місцевих жителів залишатись в укриттях до відбою повітряної тривоги.

    За інформацією Нацполіції, у Вінниці три російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали розташовані неподалік житлові будинки.

    Наразі відомо про шістьох поранених та двох загиблих, серед який маленька дитинка. На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку.

    «Зараз там горять близько 50 автомобілів. Над ліквідацією вогню працюють рятувальники. Терміново направив у Вінницю спеціалізовану слідчо-оперативну групу Головного слідчого управління Нацполіції та криміналістичну лабораторію. Дані будемо оновлювати», – зазначили в поліції.

    Голова Офісу президента Андрій Єрмак теж підтвердив, що рашисти вдарили по людному місці.

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    Нагадаємо, повітряна тривога оголошена майже по всіх підконтрольних Україні областях. Інформацію про вибухи у Вінниці підтвердила міська рада та ОВА.

    Читайте також: Коли закінчаться російські ракети?


    Теги: росія окупанти війна Вінниця Україна окупація #stoprussia
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    Удар по Вінниці: з’явилися перші подробиці