Удар по Вінниці: з’явилися перші подробиці

Три російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями

Відомо про двох загиблих

Російські загарбники вдарили по Вінниці ракетами. Внаслідок атаки є загиблі та поранені цивільні. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Борзов.

«Маємо «приліт» у Вінниці. Є загиблі і поранені. Кількість уточнюється», – йдеться в повідомленні.

ОВА просить місцевих жителів залишатись в укриттях до відбою повітряної тривоги.

За інформацією Нацполіції, у Вінниці три російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали розташовані неподалік житлові будинки.

Наразі відомо про шістьох поранених та двох загиблих, серед який маленька дитинка. На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку.

«Зараз там горять близько 50 автомобілів. Над ліквідацією вогню працюють рятувальники. Терміново направив у Вінницю спеціалізовану слідчо-оперативну групу Головного слідчого управління Нацполіції та криміналістичну лабораторію. Дані будемо оновлювати», – зазначили в поліції.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак теж підтвердив, що рашисти вдарили по людному місці.

Нагадаємо, повітряна тривога оголошена майже по всіх підконтрольних Україні областях. Інформацію про вибухи у Вінниці підтвердила міська рада та ОВА.



