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    Новини

    Ракетний удар по центру Вінниці. Зеленський показав відео

    Три&nbsp;російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями - Ракетний удар по центру Вінниці. Зеленський показав відео
    Три російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями
    скрін з відео

    «Що це, як не відкритий терористичний акт?»

    Російські загарбники вдарили по Вінниці ракетами. Внаслідок атаки є загиблі та поранені цивільні. Відео з місця «прильотів» показав президент України Володимир Зеленський.

    «Вінниця. Ракетні удари по центру міста. Є поранені та загиблі, серед них – маленька дитина. Щодня Росія нищить мирне населення, вбиває українських дітей, спрямовує ракети по цивільних об’єктах. Де немає нічого військового. Що це, як не відкритий терористичний акт?», – зазначив глава держави.

    Нагадаємо, що у Вінниці під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Згодом місцева ОВА підтвердила інформацію про «прильоти».

    Відомо, що три російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки. Наразі відомо про шістьох поранених та двох загиблих, серед який маленька дитинка.

    До слова, триває 141-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Слов’янському напрямку та на Донеччині.

    Про ситуацію в регіонах станом на ранок 14 липня читайте тут.

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    Теги: росія окупанти війна Вінниця Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Ракетний удар по центру Вінниці. Зеленський показав відео