Ракетний удар по центру Вінниці. Зеленський показав відео

Три російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями

«Що це, як не відкритий терористичний акт?»

Російські загарбники вдарили по Вінниці ракетами. Внаслідок атаки є загиблі та поранені цивільні. Відео з місця «прильотів» показав президент України Володимир Зеленський.

«Вінниця. Ракетні удари по центру міста. Є поранені та загиблі, серед них – маленька дитина. Щодня Росія нищить мирне населення, вбиває українських дітей, спрямовує ракети по цивільних об’єктах. Де немає нічого військового. Що це, як не відкритий терористичний акт?», – зазначив глава держави.

Нагадаємо, що у Вінниці під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Згодом місцева ОВА підтвердила інформацію про «прильоти».

Відомо, що три російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки. Наразі відомо про шістьох поранених та двох загиблих, серед який маленька дитинка.

До слова, триває 141-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Слов’янському напрямку та на Донеччині.

Про ситуацію в регіонах станом на ранок 14 липня читайте тут.

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