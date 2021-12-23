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    Українська армія отримає нову систему нагород (фото)

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    Стратегічна мета &ndash; сформувати нову мілітарну культуру - Українська армія отримає нову систему нагород (фото)
    Стратегічна мета – сформувати нову мілітарну культуру
    фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

    Загалом нова система передбачає десять нагород

    Сьогодні було презентовано Концепцію нової нагородної системи Головнокомандувача Збройних Сил України.

    «Зараз відбувається історична для ЗСУ подія. Я підтримую розвиток національної мілітарної ідентичності. Важливо докорінно змінювати наше військо, щоб воно повністю відрізнялося від противника і відповідало нашим історичним традиціям і сучасним європейським підходам» – зазначив генерал-лейтенант Валерій Залужний.

    Разом з Головнокомандувачем у заході взяли участь заслужений художник України Олексій Руденко та український військовий історик Василь Павлов.

    Стратегічна мета – сформувати нову мілітарну культуру як вкрай важливий елемент сучасної української мілітарної ідентичності. Черговим кроком на цьому шляху і стала сьогоднішня подія.

    Загалом нова система передбачає десять нагород, серед яких найвищою є почесний нагрудний знак «Хрест Заслуги».

    Нова система розроблена на основі національних бойових традицій з урахуванням досвіду нагородних систем держав-партнерів. Запропоновані нові відзнаки Головнокомандувача – це певний синтез мілітарної символіки Давньої Русі, Козацької України, Української Народної Республіки та Української Повстанської Армії, західного досвіду, але з сучасним змістом і призначенням – належного вшанування військовослужбовців та працівників Збройних Сил України за мужність та героїзм у боротьбі з російською агресією, вагомий особистий внесок у розбудову української армії.

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    Українська армія отримає нову систему нагород (фото)
    Українська армія отримає нову систему нагород (фото)
    Українська армія отримає нову систему нагород (фото)
    Українська армія отримає нову систему нагород (фото)
    Українська армія отримає нову систему нагород (фото)
    Українська армія отримає нову систему нагород (фото)
    Українська армія отримає нову систему нагород (фото)
    фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

    «Я пишаюсь тим, що при мені, як при Головнокомандувачі, відбулась така знакова подія – мати свої відзнаки. Я не хочу сказати, що попередні були погані. Ні! Вони були хорошими, але вони були розроблені для мирного часу, не враховували війну, яка відбувається», – підкреслив Головнокомандувач Валерій Залужний.

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    Теги: ЗСУ армія державні нагороди
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    Українська армія отримає нову систему нагород (фото)