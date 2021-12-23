Українська армія отримає нову систему нагород (фото)

Загалом нова система передбачає десять нагород

Сьогодні було презентовано Концепцію нової нагородної системи Головнокомандувача Збройних Сил України.

«Зараз відбувається історична для ЗСУ подія. Я підтримую розвиток національної мілітарної ідентичності. Важливо докорінно змінювати наше військо, щоб воно повністю відрізнялося від противника і відповідало нашим історичним традиціям і сучасним європейським підходам» – зазначив генерал-лейтенант Валерій Залужний.

Разом з Головнокомандувачем у заході взяли участь заслужений художник України Олексій Руденко та український військовий історик Василь Павлов.

Стратегічна мета – сформувати нову мілітарну культуру як вкрай важливий елемент сучасної української мілітарної ідентичності. Черговим кроком на цьому шляху і стала сьогоднішня подія.

Загалом нова система передбачає десять нагород, серед яких найвищою є почесний нагрудний знак «Хрест Заслуги».

Нова система розроблена на основі національних бойових традицій з урахуванням досвіду нагородних систем держав-партнерів. Запропоновані нові відзнаки Головнокомандувача – це певний синтез мілітарної символіки Давньої Русі, Козацької України, Української Народної Республіки та Української Повстанської Армії, західного досвіду, але з сучасним змістом і призначенням – належного вшанування військовослужбовців та працівників Збройних Сил України за мужність та героїзм у боротьбі з російською агресією, вагомий особистий внесок у розбудову української армії.

«Я пишаюсь тим, що при мені, як при Головнокомандувачі, відбулась така знакова подія – мати свої відзнаки. Я не хочу сказати, що попередні були погані. Ні! Вони були хорошими, але вони були розроблені для мирного часу, не враховували війну, яка відбувається», – підкреслив Головнокомандувач Валерій Залужний.