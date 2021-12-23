Сусідство з Росією завжди означатиме можливість війни

Наша сила в єдності, якої сьогодні немає

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После вчерашних разговоров путинских миньонов по поводу американских ЧВК, готовящих химическую атаку на Донбассе, гитлеровский Гляйвиц просто померк. Не хватало воображения Адольфу Алоизовичу, скуден он был умом в сравнении с российской военщиной и политическими гениями из Северной Снегирии.

Мне сложно представить количество, качество и размер тараканов, шуршащих под черепными крышками кремлевских «миротворцев», но нацисты им в подметки не годятся. Это однозначно.

Не хочу ругаться матом, хотя... чем, кроме обсценной лексики, можно описать качества политического и военного руководства нашего северного соседа?

Разве что прямой цитатой их же государственного деятеля:

«Дебилы, б&@#*...»

Одно плохо, когда такие качественные мерзавцы находятся во власти в России, то, даже живя в Новой Зеландии, нельзя чувствовать себя в безопасности. Мир маленький, а дегенераты агрессивны, богаты и многочисленны.

Сильно повезло нам с соседством, что и говорить...

Но переехать невозможно, нужно жить, понимая, что война всегда близко, пока в Кресле сидит нынешняя гбшная клика. С 2014 года она уже идет на нашей земле. Каждый день может стать днем эскалации конфликта, новым витком кровопролития и потерь. Когда мы радуемся тому, что США поддержат украинское партизанское движение, у меня возникает дежавю. В Афганистане тоже поддерживали партизан...

Наша сила в единстве, которого, к сожалению, нет. В международной поддержке, которой всегда недостаточно. И в решимости защитить свою независимость и территориальную целостность, которой всегда много на словах.

Увы.

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Джерело: блог Яна Валетова

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