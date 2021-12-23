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    Думки вголос

    Сусідство з Росією завжди означатиме можливість війни

    • Ян Валетов

      Український російськомовний письменник, лауреат Інтерпрескон-2009, за роман «Нічия Земля» лауреат «Зоряного моста»-2009

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    Кожного дня є шанс, що російські військові підуть у новий наступ&nbsp; - Сусідство з Росією завжди означатиме можливість війни
    Кожного дня є шанс, що російські військові підуть у новий наступ 
    фото з відкритих джерел

    Наша сила в єдності, якої сьогодні немає

    Мовою оригіналу

    После вчерашних разговоров путинских миньонов по поводу американских ЧВК, готовящих химическую атаку на Донбассе, гитлеровский Гляйвиц просто померк. Не хватало воображения Адольфу Алоизовичу, скуден он был умом в сравнении с российской военщиной и политическими гениями из Северной Снегирии.

    Мне сложно представить количество, качество и размер тараканов, шуршащих под черепными крышками кремлевских «миротворцев», но нацисты им в подметки не годятся. Это однозначно.

    Не хочу ругаться матом, хотя... чем, кроме обсценной лексики, можно описать качества политического и военного руководства нашего северного соседа?

    Разве что прямой цитатой их же государственного деятеля:

    «Дебилы, б&@#*...»

    Одно плохо, когда такие качественные мерзавцы находятся во власти в России, то, даже живя в Новой Зеландии, нельзя чувствовать себя в безопасности. Мир маленький, а дегенераты агрессивны, богаты и многочисленны.

    Сильно повезло нам с соседством, что и говорить...

    Но переехать невозможно, нужно жить, понимая, что война всегда близко, пока в Кресле сидит нынешняя гбшная клика. С 2014 года она уже идет на нашей земле. Каждый день может стать днем эскалации конфликта, новым витком кровопролития и потерь. Когда мы радуемся тому, что США поддержат украинское партизанское движение, у меня возникает дежавю. В Афганистане тоже поддерживали партизан...

    Наша сила в единстве, которого, к сожалению, нет. В международной поддержке, которой всегда недостаточно. И в решимости защитить свою независимость и территориальную целостность, которой всегда много на словах.

    Увы.

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    Джерело: блог Яна Валетова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: бойовики на Донбасі ЗСУ війна Україна
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    Сусідство з Росією завжди означатиме можливість війни