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    «Неймовірні стрибки»: українські полярники виклали миле відео з пінгвінами

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    Пінгвіни дійсно швидко плавають - «Неймовірні стрибки»: українські полярники виклали миле відео з пінгвінами
    Пінгвіни дійсно швидко плавають
    скріншот з відео

    Цікава версія щодо пристосування пінгвінів для стрибків нагору

    Учасник української полярної експедиції Сергій Шутяєв зловив класний момент на відео. Пінгвіни стрімко вискакують на берег – неначе маленькі стрибунці!

    Як розповіли в Національному антарктичному науковому центрі, річ у тому, що це на суші пінгвіни здаються вайлуватими та незграбними. У воді, де вони проводять 80% життя, ці тварини – дуже прудкі та швидкі. А тим паче Субантарктичні пінгвіни, яких ви бачите на відео і які населяють острів. Вони є найшвидшими серед усіх й можуть розганятися до 36 кілометрів на годину!

    «Тож, щоб вистрибнути на високий берег, ці птахи спершу набирають швидкість в океані, потім з допомогою лап та хвоста змінюють кут руху та вилітають у повітря. Так деякі пінгвіни можуть підкорювати висоту в 1,5-3 метра!

    Швидко плавати допомагають крила: особлива будова плечей та грудини дозволяє рухати ними, неначе гвинтами. Також їхній стрімкості сприяє обтічна форма тіла та щільне оперення», – діляться спостереженнями полярники.

    А ще, спостерігаючи за імператорськими пінгвінами, вчені виявили, що під час розгону вони залишають навколо себе багато бульбашок. І ці кульки виходили не з легеней через рот, а йшли від пір'я. Науковці припустили, що перед стрибком у воду тварина набирає повітря в пір'я та затримує його, а для розгону у воді притискає пір'я, випускаючи бульбашки на поверхню. Вони діють як мастило, зменшуючи тертя та прискорюючи рух.

    Нагадаємо, раніше українські полярники записали звуки тюленів Ведделла у районі станції «Академік Вернадський».

    Загалом було відомо про близько 30 типів звуків у репертуарі цих тварин, але нещодавно дослідники виявили ще 9 типів – в ультразвуковому спектрі.

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    Теги: тварини птахи полярники
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    «Неймовірні стрибки»: українські полярники виклали миле відео з пінгвінами