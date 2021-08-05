У мережі висміяли провокативну фотосесію Мендель (фото)

Юлія Мендель постає в різних образах, які викликають усмішку

Користувачі мережі висміяли нові світлини колишньої прессекретарки президента

Нещодавно колишня прессекретарка Володимира Зеленського виклала провокативну фотосесію. Користувачі мережі відреагували на цю подію дотепними мемами.

Юлія Мендель постає в різних образах, зокрема із нещодавно упійманим колишнім суддею Дніпровського районного суду Києва Миколою Чаусом, із главою України Володимиром Зеленським, журналістом Дмитром Гордоном та іншими персонажами.

Нещодавно Мендель поскаржилась, що після роботи у Зеленського змушена лікуватися.

Нагадаємо, Мендель вирішила надіслати свою книгу чинному прессекретарю Путіна Дмитру Пєскову.

Нагадаємо, у книзі Мендель є така цитата: «Єрмак – друга особа в державі». Цю тезу українська спільнота піддала нищівній критиці, адже за Конституцією друга особа в державі після президента – це спікер парламенту.

Як повідомляв «Главком», у своїй книзі Мендель називає колишнього премʼєр-міністра Олексія Гончаренка «хлопчиком» і «два метри сексу».

Також Мендель зізналася, скільки їй платив Зеленський.



