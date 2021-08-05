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    У мережі висміяли провокативну фотосесію Мендель (фото)

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    Юлія Мендель постає в різних образах, які викликають усмішку - У мережі висміяли провокативну фотосесію Мендель (фото)
    Юлія Мендель постає в різних образах, які викликають усмішку
    Фото з відкритих джерел

    Користувачі мережі висміяли нові світлини колишньої прессекретарки президента

    Нещодавно колишня прессекретарка Володимира Зеленського виклала провокативну фотосесію. Користувачі мережі відреагували на цю подію дотепними мемами.

    Юлія Мендель постає в різних образах, зокрема із нещодавно упійманим колишнім суддею Дніпровського районного суду Києва Миколою Чаусом, із главою України Володимиром Зеленським, журналістом Дмитром Гордоном та іншими персонажами.

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    У мережі висміяли провокативну фотосесію Мендель (фото)
    У мережі висміяли провокативну фотосесію Мендель (фото)
    У мережі висміяли провокативну фотосесію Мендель (фото)
    У мережі висміяли провокативну фотосесію Мендель (фото)

    Нещодавно Мендель поскаржилась, що після роботи у Зеленського змушена лікуватися.

    Нагадаємо, Мендель вирішила надіслати свою книгу чинному прессекретарю Путіна Дмитру Пєскову.

    Нагадаємо, у книзі Мендель є така цитата: «Єрмак – друга особа в державі». Цю тезу українська спільнота піддала нищівній критиці, адже за Конституцією друга особа в державі після президента – це спікер парламенту.

    Як повідомляв «Главком», у своїй книзі Мендель називає колишнього премʼєр-міністра Олексія Гончаренка «хлопчиком» і «два метри сексу».

    Також Мендель зізналася, скільки їй платив Зеленський.

    Читайте також: Голос Першого. Хто і як говорив від імені Президента та чим це закінчувалось


    Теги: Володимир Зеленський Дмитро Гордон Юлія Мендель Микола Чаус
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    У мережі висміяли провокативну фотосесію Мендель (фото)