Вареники у вухах та кумедне намисто: українська блогерка пародіює fashion-образи (фото)
Ідея її сторінки полягає в тому, щоб показати, як можна легко зробити «шедеври» високої моди з підручних засобів
Блогерка з Києва робить пародії на брендові і дорогі прикраси та весело підписує свої фото. Свої фешн-шедеври жінка публікує на сторінці в Instagram.
Ідея її сторінки полягає в тому, щоб звернути увагу споживача на співвідношення «ціна-дизайн-якість» і показати, як можна легко і креативно зробити так звані «шедеври» високої моди з підручних засобів, їжі і навіть сміття.
Катя вже 17 років працює на ювелірному ринку і добре знає зсередини весь технологічний процес створення виробів, що дає їй можливість тонко жартувати «своєю ювелірною» мовою, закликаючи майстрів тримати високий рівень якості. Вірусні пости Катерини в Instagram набирають багато лайків буквально за кілька хвилин.
До слова, університет кольору Pantone назвав п'ять трендових відтінків.
Нагадаємо, французька компанія Kering – власник люксових модних брендів Gucci, Yves Saint Laurent і Bottega Veneta заявила, що повністю відмовляється від тваринного хутра.