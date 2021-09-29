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    Вареники у вухах та кумедне намисто: українська блогерка пародіює fashion-образи (фото)

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    Катя вже 17 років працює на ювелірному ринку і добре знає зсередини весь технологічний процес створення виробів - Вареники у вухах та кумедне намисто: українська блогерка пародіює fashion-образи (фото)
    Катя вже 17 років працює на ювелірному ринку і добре знає зсередини весь технологічний процес створення виробів
    фото letitbejewelry

    Ідея її сторінки полягає в тому, щоб показати, як можна легко зробити «шедеври» високої моди з підручних засобів

    Блогерка з Києва робить пародії на брендові і дорогі прикраси та весело підписує свої фото. Свої фешн-шедеври жінка публікує на сторінці в Instagram.

    Ідея її сторінки полягає в тому, щоб звернути увагу споживача на співвідношення «ціна-дизайн-якість» і показати, як можна легко і креативно зробити так звані «шедеври» високої моди з підручних засобів, їжі і навіть сміття.

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    Вареники у вухах та кумедне намисто: українська блогерка пародіює fashion-образи (фото)
    Вареники у вухах та кумедне намисто: українська блогерка пародіює fashion-образи (фото)
    Вареники у вухах та кумедне намисто: українська блогерка пародіює fashion-образи (фото)
    Вареники у вухах та кумедне намисто: українська блогерка пародіює fashion-образи (фото)
    Вареники у вухах та кумедне намисто: українська блогерка пародіює fashion-образи (фото)
    Вареники у вухах та кумедне намисто: українська блогерка пародіює fashion-образи (фото)
    Вареники у вухах та кумедне намисто: українська блогерка пародіює fashion-образи (фото)
    Вареники у вухах та кумедне намисто: українська блогерка пародіює fashion-образи (фото)
    Вареники у вухах та кумедне намисто: українська блогерка пародіює fashion-образи (фото)
    Вареники у вухах та кумедне намисто: українська блогерка пародіює fashion-образи (фото)

    Катя вже 17 років працює на ювелірному ринку і добре знає зсередини весь технологічний процес створення виробів, що дає їй можливість тонко жартувати «своєю ювелірною» мовою, закликаючи майстрів тримати високий рівень якості. Вірусні пости Катерини в Instagram набирають багато лайків буквально за кілька хвилин.

    До слова, університет кольору Pantone назвав п'ять трендових відтінків.

    Нагадаємо, французька компанія Kering – власник люксових модних брендів Gucci, Yves Saint Laurent і Bottega Veneta заявила, що повністю відмовляється від тваринного хутра.

    Теги: соціальні мережі жінка мода
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    Вареники у вухах та кумедне намисто: українська блогерка пародіює fashion-образи (фото)