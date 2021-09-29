Вареники у вухах та кумедне намисто: українська блогерка пародіює fashion-образи (фото)

Катя вже 17 років працює на ювелірному ринку і добре знає зсередини весь технологічний процес створення виробів

Ідея її сторінки полягає в тому, щоб показати, як можна легко зробити «шедеври» високої моди з підручних засобів

Блогерка з Києва робить пародії на брендові і дорогі прикраси та весело підписує свої фото. Свої фешн-шедеври жінка публікує на сторінці в Instagram.

Ідея її сторінки полягає в тому, щоб звернути увагу споживача на співвідношення «ціна-дизайн-якість» і показати, як можна легко і креативно зробити так звані «шедеври» високої моди з підручних засобів, їжі і навіть сміття.

Катя вже 17 років працює на ювелірному ринку і добре знає зсередини весь технологічний процес створення виробів, що дає їй можливість тонко жартувати «своєю ювелірною» мовою, закликаючи майстрів тримати високий рівень якості. Вірусні пости Катерини в Instagram набирають багато лайків буквально за кілька хвилин.

До слова, університет кольору Pantone назвав п'ять трендових відтінків.

Нагадаємо, французька компанія Kering – власник люксових модних брендів Gucci, Yves Saint Laurent і Bottega Veneta заявила, що повністю відмовляється від тваринного хутра.