  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Які кольори обирати цієї осені: Pantone назвав п'ять трендових відтінків (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зверніть увагу на модні відтінки для осіннього гардеробу - Які кольори обирати цієї осені: Pantone назвав п'ять трендових відтінків (фото)
    Зверніть увагу на модні відтінки для осіннього гардеробу
    Фото з відкритих джерел

    Палітру кольорів для осені-2021 виділив університету кольору Pantone

    За версією університету кольору Pantone, відтінок Ultimate Gray став одним із наймодніших кольорів не тільки сезону, але й року. У тренді буде абсолютно вся палітра сірого: перламутровий зі сріблястим підтоном, вугільний, маренго. Які ще барви будуть у тренді цього осіннього сезону, розповів журнал Cosmopolitan.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от GIVENCHY (@givenchyofficial)

    Теплий відтінок помаранчевого стане одним з провідних кольорів цього сезону. Завдяки яскравості, насиченості й ексцентричності він не потребуватиме жодних доповнень в образі. Такий відтінок гармоніює з чорним, нюдовим, ніжно-блакитним і червоним.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Gucci Official (@gucci)

    Соковитий зелений перейшов з літнього тренду в осінній. Дизайнери представили безліч речей у цьому яскравому кольорі – починаючи з пальто і закінчуючи сумками.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Valentino (@maisonvalentino)

    Відтінок Coconut Cream увійшов до четвірки головних кольорів цієї осені. Дизайнери створили багато осінніх колекцій з цим ніжним кольором.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Chloé (@chloe)

    Теракотовий колір колір нагадує осіннє листя, обпалену глину і теплий пісок. Такий відтінок універсальний. Проте найбільш виграшно він виглядатиме в тандемі з бежевим, оранжевим, бірюзово-зеленим і витонченим сірим.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Alberta Ferretti (@albertaferretti)

    Нагадаємо, французька компанія Kering – власник люксових модних брендів Gucci, Yves Saint Laurent і Bottega Veneta заявила, що повністю відмовляється від тваринного хутра.



    Теги: мода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Які кольори обирати цієї осені: Pantone назвав п'ять трендових відтінків (фото)