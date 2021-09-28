Які кольори обирати цієї осені: Pantone назвав п'ять трендових відтінків (фото)
Палітру кольорів для осені-2021 виділив університету кольору Pantone
За версією університету кольору Pantone, відтінок Ultimate Gray став одним із наймодніших кольорів не тільки сезону, але й року. У тренді буде абсолютно вся палітра сірого: перламутровий зі сріблястим підтоном, вугільний, маренго. Які ще барви будуть у тренді цього осіннього сезону, розповів журнал Cosmopolitan.
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Теплий відтінок помаранчевого стане одним з провідних кольорів цього сезону. Завдяки яскравості, насиченості й ексцентричності він не потребуватиме жодних доповнень в образі. Такий відтінок гармоніює з чорним, нюдовим, ніжно-блакитним і червоним.
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Соковитий зелений перейшов з літнього тренду в осінній. Дизайнери представили безліч речей у цьому яскравому кольорі – починаючи з пальто і закінчуючи сумками.
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Відтінок Coconut Cream увійшов до четвірки головних кольорів цієї осені. Дизайнери створили багато осінніх колекцій з цим ніжним кольором.
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Теракотовий колір колір нагадує осіннє листя, обпалену глину і теплий пісок. Такий відтінок універсальний. Проте найбільш виграшно він виглядатиме в тандемі з бежевим, оранжевим, бірюзово-зеленим і витонченим сірим.
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Нагадаємо, французька компанія Kering – власник люксових модних брендів Gucci, Yves Saint Laurent і Bottega Veneta заявила, що повністю відмовляється від тваринного хутра.