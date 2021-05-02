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    Кличко привітав українців з Великоднем

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    Мер Києва прогулявся парком &laquo;Володимирська гірка&raquo; ,а дорогою вітався та христосувався з киянами та гостями міста - Кличко привітав українців з Великоднем
    Мер Києва прогулявся парком «Володимирська гірка» ,а дорогою вітався та христосувався з киянами та гостями міста
    Фото: kiev.klichko

    У день Воскресіння Господнього світ радується перемозі добра над злом, життя над смертю, зазначив мер Києва

    Мер Києва Віталій Кличко привітав киян та всіх українців зі святом Воскресіння Христового. Відеоролик з привітанням Кличко розмістив на своїй сторінці у Facebook.

    У відео мер Києва прогулюється парком «Володимирська гірка» – від пам'ятника Архистратигу Михаїлу до пішохідно-велосипедного мосту – та дорогою вітається й христосується з киянами та гостями міста.

    «У день Воскресіння Господнього світ радується перемозі добра над злом, життя над смертю. В цей день приходить справжня весна. І утверджується наша віра. Віра в те, що лихі часи все одно минуть. І так буде! Треба допомагати людям. Бути справедливим. І з оптимізмом дивитися в завтрашній день! Ми все подолаємо! Якщо будемо обережними і свідомими, якщо будемо піклуватися про своє здоров'я і здоров'я своїх близьких. Я бажаю вам миру і душевного спокою! Христос Воскрес! Добро завжди перемагає! Світлих і безпечних вам свят», – сказав Кличко у зверненні.

    Як відомо, у неділю, 2 травня, християни східного обряду святкують Великдень.

    Також митрополит Епіфаній і Блаженніший Святослав звернулися до вірян із великодніми посланнями.

    Зазначимо, президент Володимир Зеленський привітав українців з Великоднем та закликав святкувати у колі родини.

    Натомість главу держави 1 травня помітили під час відпочинку у Карпатах (фото).

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    Теги: Віталій Кличко Київ мер релігія Великдень 2021
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