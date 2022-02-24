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    «Не поїду з Києва». Луческу відреагував на війну, яку почав Путін

    «Не поїду з Києва». Луческу відреагував на війну, яку почав Путін
    фото з відкритих джерел

    «Усі спортивні заходи в Україні призупинено на 30 днів», – сказав Луческу

    Головний тренер київського «Динамо» Мірча Луческу відреагував на вторгнення Росії в Україну. Румунський тренер заявив, що не збирається покидати Україну, повідомляє Tribun Dergi.

    «Усі спортивні заходи в Україні призупинено на 30 днів. Я не поїду з Києва, не повернуся в Румунію, я не боягуз. Сподіваюся, ця війна, яку почали ідіоти, буде зупинена якнайшвидше. Ніколи не вважав можливим, що війна почнеться», сказав Луческу.

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    Також бронзовий призер Олімпіади в Токіо з карате, українець Станіслав Горуна відреагував на визнання Росією так званих «ЛНР» та «ДНР» з подальшим введенням військ на Донбас.

    УЄФА перенесе фінал Ліги чемпіонів із Санкт-Петербургу. Про це повідомляє AP з посиланням на власні джерела. За інформацією інформагентства, це рішення буде затверджено 25 лютого.

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    Теги: війна тренер Василь Кравець
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    «Не поїду з Києва». Луческу відреагував на війну, яку почав Путін