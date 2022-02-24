«Не поїду з Києва». Луческу відреагував на війну, яку почав Путін

«Усі спортивні заходи в Україні призупинено на 30 днів», – сказав Луческу

Головний тренер київського «Динамо» Мірча Луческу відреагував на вторгнення Росії в Україну. Румунський тренер заявив, що не збирається покидати Україну, повідомляє Tribun Dergi.

«Усі спортивні заходи в Україні призупинено на 30 днів. Я не поїду з Києва, не повернуся в Румунію, я не боягуз. Сподіваюся, ця війна, яку почали ідіоти, буде зупинена якнайшвидше. Ніколи не вважав можливим, що війна почнеться», – сказав Луческу.

Також бронзовий призер Олімпіади в Токіо з карате, українець Станіслав Горуна відреагував на визнання Росією так званих «ЛНР» та «ДНР» з подальшим введенням військ на Донбас.

УЄФА перенесе фінал Ліги чемпіонів із Санкт-Петербургу. Про це повідомляє AP з посиланням на власні джерела. За інформацією інформагентства, це рішення буде затверджено 25 лютого.