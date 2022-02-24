Російськи окупанти здаються в полон цілими підрозділами (ФОТО)
Українські захисники боронять Батьківщину
Російські окупанти, наткнувшись на тотальний спротив українських захисників, здаються в полон. про це повідомляє головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.
«Під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілкової бригади. Старшина Буйнічев Костянтин Сергійович. 74 мотострілкова бригада, Кемеровська обл.», – йдеться у повідомленні генерала.
«Учения были в Ельне, вчера узнали о наступлении на Украину, думали, что будем возвращаться домой. Этого никто не думал, что мы едем убивать. Воевать мы не собирались, мы собирали информацию», – повідомив російський окупант.
ЗСУ ведуть активні бойові дії на напрямках висування противника – Російської Федерації. Відома перша реакція світу на вторгення в Україну: «Світ не забуде Росії цієї ганьби».