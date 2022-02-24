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    Події в Україні

    Російськи окупанти здаються в полон цілими підрозділами (ФОТО)

    Полонений російський окупант &ndash; старшина Буйнічев Костянтин Сергійович. 74 мотострілкова бригада, Кемеровська обл. - Російськи окупанти здаються в полон цілими підрозділами (ФОТО)
    Полонений російський окупант – старшина Буйнічев Костянтин Сергійович. 74 мотострілкова бригада, Кемеровська обл.

    Українські захисники боронять Батьківщину

    Російські окупанти, наткнувшись на тотальний спротив українських захисників, здаються в полон. про це повідомляє головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

    «Під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілкової бригади. Старшина Буйнічев Костянтин Сергійович. 74 мотострілкова бригада, Кемеровська обл.», – йдеться у повідомленні генерала.


    «Учения были в Ельне, вчера узнали о наступлении на Украину, думали, что будем возвращаться домой. Этого никто не думал, что мы едем убивать. Воевать мы не собирались, мы собирали информацию», – повідомив російський окупант.

    ЗСУ ведуть активні бойові дії на напрямках висування противника – Російської Федерації. Відома перша реакція світу на вторгення в Україну: «Світ не забуде Росії цієї ганьби».

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    Теги: окупанти війна полон
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    Російськи окупанти здаються в полон цілими підрозділами (ФОТО)