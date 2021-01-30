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    Події в Україні

    Дніпропетровщина: в результаті пожежі загинуло дві людини

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    <p>До ліквідації пожежі залучено чотири спеціалісти особового складу</p> - Дніпропетровщина: в результаті пожежі загинуло дві людини

    До ліквідації пожежі залучено чотири спеціалісти особового складу

    Фото пресслужби ДСНС у Дніпропетровській області

    Вогнем було пошкоджено домашнє майно в одноповерховому житловому будинку

    У Дніпропетровській області внаслідок пожежі у житловому будинку загинуло дві людини. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

    Так, 30-го січня о 8:00 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому секторі на вулиці Центральне село Новопавлівка Межівського району.

    «По прибуттю особового складу до місця виклику встановлено, що горіння відбувається всередині приватного житлового будинку. Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіла двох осіб: жінки, 1931 року народження та її сина, 1955 року народження», – йдеться в повідомленні.

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    Дніпропетровщина: в результаті пожежі загинуло дві людини
    Дніпропетровщина: в результаті пожежі загинуло дві людини
    Фото пресслужби ДСНС у Дніпропетровській області

    Повідомляється, що вогнем було пошкоджено домашнє майно в одноповерховому житловому будинку на площі 5м2. «Пожежу локалізовано о 8:36 та ліквідовано о 8:44», – зазначається в повідомленні.

    Нагадаємо, 28 січня о 07:43 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по вулиці Я.Шепеля в обласному центрі виникла пожежа. Повідомлень про потерпілих під час пожежі немає.

    Як повідомлялося, жінка 1936 року народження 29 січня вранці, загинула під час пожежі у своїй квартирі у Біляївці. Трагедія сталася через куріння у ліжку.

    Теги: пожежа трагедія ДСНС Дніпропетровщина село жінка
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