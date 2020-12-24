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    Фото

    Як ФОПи ходили дивитися концерт «Кварталу 95». Добірка курйозних фотожаб

    • Розсилка
    Як ФОПи ходили дивитися концерт «Кварталу 95». Добірка курйозних фотожаб

    «У райдері «Кварталу 95» з'явився новий пункт – на охорону концерту мінімум батальйон Нацгвардії», – жартують в мережі

    У Києві підприємці, які виходять на протести в рамках акції SaveФОП, прийшли до палацу «Україна», де відбувався концерт «Кварталу 95». Туди відразу стягнули велику кількість силовиків, в тому числі військовослужбовців Національної гвардії, які оточили будівлю. Це і спровокувало гумористів з мережі на створення жартівливих фотожаб.

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    Як ФОПи ходили дивитися концерт «Кварталу 95». Добірка курйозних фотожаб
    Як ФОПи ходили дивитися концерт «Кварталу 95». Добірка курйозних фотожаб
    Як ФОПи ходили дивитися концерт «Кварталу 95». Добірка курйозних фотожаб
    Як ФОПи ходили дивитися концерт «Кварталу 95». Добірка курйозних фотожаб
    Як ФОПи ходили дивитися концерт «Кварталу 95». Добірка курйозних фотожаб
    Як ФОПи ходили дивитися концерт «Кварталу 95». Добірка курйозних фотожаб
    Як ФОПи ходили дивитися концерт «Кварталу 95». Добірка курйозних фотожаб
    Як ФОПи ходили дивитися концерт «Кварталу 95». Добірка курйозних фотожаб
    Як ФОПи ходили дивитися концерт «Кварталу 95». Добірка курйозних фотожаб
    Як ФОПи ходили дивитися концерт «Кварталу 95». Добірка курйозних фотожаб
    Як ФОПи ходили дивитися концерт «Кварталу 95». Добірка курйозних фотожаб

    Як відомо, протестувальники висунули вимоги до влади захистити підприємців через ймовірне запровадження локдауну, а також «запровадити прозорі правила гри».

    Парламент ухвалив не погоджений із підприємцями закон. ФОПівці оголосили безстрокову акцію протесту на Майдані, де зібралися кілька тисяч підприємців.

    Між ФОПівцями і правоохоронцями відбулися сутички.

    Наступного і в подальші дні кількість протестувальників значно зменшилася, але люди розходитися не збираються.


    Теги: Квартал 95
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