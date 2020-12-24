Як ФОПи ходили дивитися концерт «Кварталу 95». Добірка курйозних фотожаб

«У райдері «Кварталу 95» з'явився новий пункт – на охорону концерту мінімум батальйон Нацгвардії», – жартують в мережі

У Києві підприємці, які виходять на протести в рамках акції SaveФОП, прийшли до палацу «Україна», де відбувався концерт «Кварталу 95». Туди відразу стягнули велику кількість силовиків, в тому числі військовослужбовців Національної гвардії, які оточили будівлю. Це і спровокувало гумористів з мережі на створення жартівливих фотожаб.

Як відомо, протестувальники висунули вимоги до влади захистити підприємців через ймовірне запровадження локдауну, а також «запровадити прозорі правила гри».

Парламент ухвалив не погоджений із підприємцями закон. ФОПівці оголосили безстрокову акцію протесту на Майдані, де зібралися кілька тисяч підприємців.

Між ФОПівцями і правоохоронцями відбулися сутички.

Наступного і в подальші дні кількість протестувальників значно зменшилася, але люди розходитися не збираються.



