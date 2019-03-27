На Вінниччині ФОП сплатить більше 125 тисяч гривень за працівника-нелегала



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Фізичну особу-підприємця зобов’язали сплатити штрафну санкцію у розмірі 125 тисяч 190 гривень

Жмеринський підприємець сплатить до бюджету міста понад 120 тисяч гривень за те, що не оформив трудові відносини із працівником. Про це повідомляє Жмеринка.Сity.

Під час перевірки фахівці відділу контролю за додержанням законодавства про працю Жмеринської міської ради виявили фізичну особу-підприємця, який ухилявся від оформлення трудових відносин із працівником, що здійснює діяльність у торгівельній галузі. ФОП зареєстрований та працює у місті Жмеринка.

Штрафну санкцію накладено за порушення статті 21 «Трудовий договір» та статті 24 «Укладення трудового договору» Кодексу законів про працю України, Постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу».

За результатами проведеного інспекційного відвідування встановлено, що ФОП використовує найману працю без укладення трудового договору (контракту), оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення Державної фіскальної служби про прийняття працівника на роботу. У такий спосіб роботодавець допустив порушення трудових та соціальних прав працівника.

Джерело: zhmerynka.city