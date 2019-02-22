На Вінниччині представники національних спільнот взяли участь в літературно-мистецькому святі з нагоди Міжнародного дня рідної мови



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У приміщенні Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва відбулось літературно-мистецьке свято «Плекаймо в серці кожне гроно, прозоре диво калинове…»

Захід пройшов у рамках культурно-мистецького проекту «Мови різні – душа одна» та приурочений до Міжнародного дня рідної мови, який запровадили у жовтні 1999 року на 30-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО.

Починаючи з 21 лютого 2000 року, це свято відзначають і в Україні. Встановленням цього дня міжнародна організація ЮНЕСКО хотіла привернути увагу світової прогресивної спільноти до важливої ролі мови в розвитку освіти, культури, для консолідації суспільства. На сьогодні люди всієї планети говорять на шести тисячах мов, і приблизно половина з них під загрозою зникнення.

На літературно-мистецьке свято з нагоди Міжнародного дня рідної мови також запросили представників органів влади, Генерального Консульства Республіки Польща, діячів культури та освіти.

Учасників заходу привітали: Віце-консул Генерального Консульства Республіки Польща у Вінниці Магда Арсенич; заступник начальника управління у справах національностей та релігій ОДА Алла Ратинська; голова постійної комісії обласної Ради з питань освіти, культури, сім’ї та молоді, спорту і туризму, духовності та історичної спадщини Людмила Станіславенко; заслужений працівник культури України Поліна Цимбалюк, а також кандидат педагогічних наук, завідувач відділу української мови та літератури, мов національних меншин і зарубіжної літератури Вінницької академії неперервної освіти Лариса Коваленко.

За словами організаторів заходу, на Вінниччині проживають представники більше 100 національних меншин. Збереженням своєї самобутності та ідентичності в області опікуються понад 50 національно-культурних товариств 19 національностей.

З метою захисту мов та задоволення мовних інтересів національних меншин Рада Європи розробила та прийняла Європейську Хартію регіональних мов або мов національних меншин, яка ратифікована Верховною Радою України 15 травня 2003 року.

«Ставлення до рідної мови – це свідчення національної самосвідомості. Втрата мови – то втрата самобутності. Мова є основною ознакою нації, формує національний менталітет, є живим свідком історії народу, зберігає культурні здобутки, є визначальним чинником життя людини кожної національності. Національно-культурні товариства Вінниччини проводять велику роботу у напрямку збереження та розвитку своїх рідних мов», - зазначають організатори заходу.

Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ще у 2000 році започаткувала проведення творчих акцій у рамках відзначення Міжнародного дня рідної мови, які вилились у загальнообласний культурно-мистецький проект під назвою – «Мови різні – душа одна». Щороку до участі в таких заходах долучаються нові товариства та колективи.

Під час літературно-мистецького свята представники різних національностей читали вірші та виконували музичні твори. Присутні мали можливість почути не лише українські, а й польські, чеські, литовські, кримськотатарські, білоруські, азербайджанські, грузинські, єврейські та ромські твори.

Захід супроводжувала книжково-ілюстративна виставка «Рідна мова моїх батьків, мого народу і моя», підготовлена працівниками відділу документів із гуманітарних, технічних та природничих наук Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва.

На завершення свята заступник начальника управління у справах національностей та релігій ОДА Алла Ратинська вручила Подяки та пам’ятні подарунки всім учасникам заходу.

Літературно-мистецьке свято організовано ВОУНБ ім. К. А. Тімірязєва спільно з управлінням у справах національностей та релігій ОДА та Вінницьким обласним центром народної творчості.