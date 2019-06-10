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    Як виглядали європейські наречені кінця XIX століття. Архівні ретрофото

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    Як виглядали європейські наречені кінця XIX століття. Архівні ретрофото

    У цій добірці ви побачите унікальну колекцію фото весільних фотографій в період з 1870-х по 1890-і роки

    Весілля - одне з найяскравіших подій в житті людини. І вибираючи весільний одяг, сучасні наречені витрачають неймовірну кількість часу, сил і фінансів, навіть не замислюються про те, наскільки їх святковий одяг схожий на той, що надягали пари на своїх весіллях в XIX столітті.

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    Як виглядали європейські наречені кінця XIX століття. Архівні ретрофото
    Як виглядали європейські наречені кінця XIX століття. Архівні ретрофото
    Як виглядали європейські наречені кінця XIX століття. Архівні ретрофото
    Як виглядали європейські наречені кінця XIX століття. Архівні ретрофото
    Як виглядали європейські наречені кінця XIX століття. Архівні ретрофото
    Як виглядали європейські наречені кінця XIX століття. Архівні ретрофото
    Як виглядали європейські наречені кінця XIX століття. Архівні ретрофото
    Як виглядали європейські наречені кінця XIX століття. Архівні ретрофото
    Як виглядали європейські наречені кінця XIX століття. Архівні ретрофото
    Як виглядали європейські наречені кінця XIX століття. Архівні ретрофото
    Як виглядали європейські наречені кінця XIX століття. Архівні ретрофото
    Як виглядали європейські наречені кінця XIX століття. Архівні ретрофото
    Як виглядали європейські наречені кінця XIX століття. Архівні ретрофото
    Як виглядали європейські наречені кінця XIX століття. Архівні ретрофото
    Як виглядали європейські наречені кінця XIX століття. Архівні ретрофото
    Як виглядали європейські наречені кінця XIX століття. Архівні ретрофото
    Як виглядали європейські наречені кінця XIX століття. Архівні ретрофото
    Як виглядали європейські наречені кінця XIX століття. Архівні ретрофото
    Як виглядали європейські наречені кінця XIX століття. Архівні ретрофото
    Як виглядали європейські наречені кінця XIX століття. Архівні ретрофото

    Єдине, що відрізняє весільне вбрання тих часів від сучасного вбрання - відсутність кристалів Swarovski і височенних шпильок, які так подобаються нареченим.

    Джерело: Культурология

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