Як жартують з ініціативи Зеленського виплатити ФОПам по 8 тис. грн компенсації. Добірка фотожаб

Користувачі соціальних мереж іронічно жартують з ФОПів, які після отримання матеріальної допомоги начебто мають нечувано розбагатіти

Президент Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом до парламенту буде внесено законопроєкти про допомогу бізнесу і громадянам в умовах карантину. Зокрема йдеться про одноразову матеріальну допомогу в розмірі 8 тисяч гривень. Однак така ініціатива глави держави сподобалася не всім.

Зокрема, користувачі соціальних мереж іронічно жартують з ФОПів, які після отримання матеріальної допомоги начебто мають нечувано розбагатіти.

Як відомо, в Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

Президент Зеленський вважає, що локдаун на вихідних ефективний та допомагає стримувати розповсюдження коронавірусу.

Під час карантину вихідного дня заборонено працювати:

кафе, ресторанам, барам — вони можуть працювати на винос;

торговим розважальним центрам;

закладам культури;

спортзалам, фітнес-центрам.

Дозволяється робота:

громадського транспорту;

супермаркетів, 60% площі яких відведено під торгівлю продуктами;

аптек, ветеринарних аптек;

автозаправок, але без зон харчування;

заклади, які надають фінансові послуги, та заклади з ремонту.



