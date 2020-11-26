На Київщині закриті на карантин понад пів сотні шкіл і 14 дитсадків

На дистанційному навчанні всі школи Фастівського району

Станом на сьогодні у Київській області закриті на карантин 14 дитячих садків. Це було зумовлено виявленням випадків захворювання на коронавірус серед дітей чи працівників цих закладів.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної держадміністрації.

На карантин переведені заклади дошкільної освіти:

шість дитсадки в Кагарлицькому районі,

три у Баришівській ОТГ,

два в Бородянському районі,

два в Узинській ОТГ,

один у Дівичківській ОТГ.

Щодо загальноосвітнього процесу, то повністю на дистанційному навчанні зараз перебувають 56 шкіл і одна філія в області. Серед них – усі навчальні заклади Фастівського району та Березанської ОТГ.

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Як повідомлялося, через коронавірус у Києві на карантин закриті п'ять шкіл і сім дитсадків.