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    Стали відомі перші пари 1/8 фіналу футбольного Євро

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    Збірна Італії є одним з фаворитів турніру - Стали відомі перші пари 1/8 фіналу футбольного Євро
    Збірна Італії є одним з фаворитів турніру
    Фото з відкритих джерел

    Матчі Вельс – Данія, Італія – Австрія відбудуться 26 червня

    У середу, 23 червня, фінішує груповий турнір чемпіонату Європи з футболу, а вже 26-го пройдуть перші матчі 1/8 фіналу. Плей-оф розпочнуть Вельс і Данія, які зайняли другі місця в групах А і В, а також переможець квартету А Італія та друга команда групи С Австрія. Матчі пройдуть 26 червня.

    1/8 фіналу, 26 червня

    Вельс - Данія

    Італія - Австрія

    З Італією, нагадаємо, могла зустрітися збірна України, проте у вирішальному матчі поступилася австрійцям. Андрій Шевченко розповів про те, що призвело до поразки, а Мірча Луческу розкритикував нашу команду. У тренера «Динамо» склалося враження, що українці вийшли на поле впевненими, що нічия у них в кишені.

    Збірна України має шанси потрапити до 1/8 фіналу з третього місця. Завдяки поразкам Росії та Фінляндії у нас одним конкурентом стало менше. Усі умови виходу команди Андрія Шевченка в плей-оф.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Стали відомі перші пари 1/8 фіналу футбольного Євро