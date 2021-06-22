Стали відомі перші пари 1/8 фіналу футбольного Євро

Матчі Вельс – Данія, Італія – Австрія відбудуться 26 червня

У середу, 23 червня, фінішує груповий турнір чемпіонату Європи з футболу, а вже 26-го пройдуть перші матчі 1/8 фіналу. Плей-оф розпочнуть Вельс і Данія, які зайняли другі місця в групах А і В, а також переможець квартету А Італія та друга команда групи С Австрія. Матчі пройдуть 26 червня.

1/8 фіналу, 26 червня

Вельс - Данія

Італія - Австрія

З Італією, нагадаємо, могла зустрітися збірна України, проте у вирішальному матчі поступилася австрійцям. Андрій Шевченко розповів про те, що призвело до поразки, а Мірча Луческу розкритикував нашу команду. У тренера «Динамо» склалося враження, що українці вийшли на поле впевненими, що нічия у них в кишені.

Збірна України має шанси потрапити до 1/8 фіналу з третього місця. Завдяки поразкам Росії та Фінляндії у нас одним конкурентом стало менше. Усі умови виходу команди Андрія Шевченка в плей-оф.