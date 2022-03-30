Загарбники закидують Україну сучасними протипіхотними мінами (фото)

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У Харківській та Сумській областях зафіксовано випадки застосування новітніх російських протипіхотних мін із сейсмічним датчиком.

Як розповіли спеціалісти, шахта міни ПОМ-3 оснащена спеціальним електронним блоком, який відповідає за обробку сигналів від датчика сейсмічної мети та управління бойової частини.

Блок електроніки приймає вібраційні сигнали ґрунту під шахтою та порівнює їх із сигналами пам'яті.

Якщо вібрації схожі на вібрації, спричинені людськими кроками і мають достатню амплітуду для позначення наближення, видається бойова команда, яка летить на висоту близько 1-1,5 м і вибухає.

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Нагадаємо, перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін повідомив, що внаслідок російських обстрілів в Україні загальна площа забруднення вибухонебезпечними предметами становить 300 тис. кв. км. Про це він розповів під час загальноукраїнського телемарафону, передає «Главком».