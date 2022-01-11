Зеленський, який розмістив старе фото із наради на Банковій, став героєм курйозних фотожаб

А ви побачили різницю між цими двома світлинами?

Главі держави дісталося від інтернет-гумористів

Президент України Володимир Зеленський розмістив старе фото із селекторної наради на Банковій, видавши його за свіже, начебто зроблене зранку 10 січня. Світлина з’явилася в Instagram-акаунті президента.

Такі дії глави держави відразу надихнули жартівників з мережі на креатив.

Раніше повідомлялося, що президента Володимира Зеленського в Буковелі помітили разом з головою його президентського Офісу Андрієм Єрмаком та головою комітету з розвідки при президентові – Русланом Демченком.

4 січня стало відомо, що президент Зеленський відпочиває у Карпатах, і як повідомили ЗМІ, навіть поселився поруч із Коломойським у Буковелі.

Нагадаємо, два роки тому Зеленський вже потрапляв у скандал через відпустку на новорічні свята. Тоді він побував в Омані. Його команда намагалась видати відпочинок за робочу поїздку.



