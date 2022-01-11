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    Зеленський, який розмістив старе фото із наради на Банковій, став героєм курйозних фотожаб

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    А ви побачили різницю між цими двома світлинами? - Зеленський, який розмістив старе фото із наради на Банковій, став героєм курйозних фотожаб
    А ви побачили різницю між цими двома світлинами?

    Главі держави дісталося від інтернет-гумористів

    Президент України Володимир Зеленський розмістив старе фото із селекторної наради на Банковій, видавши його за свіже, начебто зроблене зранку 10 січня. Світлина з’явилася в Instagram-акаунті президента.

    Такі дії глави держави відразу надихнули жартівників з мережі на креатив.

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    Зеленський, який розмістив старе фото із наради на Банковій, став героєм курйозних фотожаб
    Зеленський, який розмістив старе фото із наради на Банковій, став героєм курйозних фотожаб
    Зеленський, який розмістив старе фото із наради на Банковій, став героєм курйозних фотожаб
    Зеленський, який розмістив старе фото із наради на Банковій, став героєм курйозних фотожаб
    Зеленський, який розмістив старе фото із наради на Банковій, став героєм курйозних фотожаб
    Зеленський, який розмістив старе фото із наради на Банковій, став героєм курйозних фотожаб
    Зеленський, який розмістив старе фото із наради на Банковій, став героєм курйозних фотожаб

    Раніше повідомлялося, що президента Володимира Зеленського в Буковелі помітили разом з головою його президентського Офісу Андрієм Єрмаком та головою комітету з розвідки при президентові – Русланом Демченком.

    4 січня стало відомо, що президент Зеленський відпочиває у Карпатах, і як повідомили ЗМІ, навіть поселився поруч із Коломойським у Буковелі.

    Нагадаємо, два роки тому Зеленський вже потрапляв у скандал через відпустку на новорічні свята. Тоді він побував в Омані. Його команда намагалась видати відпочинок за робочу поїздку.



    Теги: відпочинок скандал Володимир Зеленський новорічні свята
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    Зеленський, який розмістив старе фото із наради на Банковій, став героєм курйозних фотожаб