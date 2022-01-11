Зеленський, який розмістив старе фото із наради на Банковій, став героєм курйозних фотожаб
Главі держави дісталося від інтернет-гумористів
Президент України Володимир Зеленський розмістив старе фото із селекторної наради на Банковій, видавши його за свіже, начебто зроблене зранку 10 січня. Світлина з’явилася в Instagram-акаунті президента.
Такі дії глави держави відразу надихнули жартівників з мережі на креатив.
Раніше повідомлялося, що президента Володимира Зеленського в Буковелі помітили разом з головою його президентського Офісу Андрієм Єрмаком та головою комітету з розвідки при президентові – Русланом Демченком.
4 січня стало відомо, що президент Зеленський відпочиває у Карпатах, і як повідомили ЗМІ, навіть поселився поруч із Коломойським у Буковелі.
Нагадаємо, два роки тому Зеленський вже потрапляв у скандал через відпустку на новорічні свята. Тоді він побував в Омані. Його команда намагалась видати відпочинок за робочу поїздку.