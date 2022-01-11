Офіс президента показав, що Зеленський в Україні (фото)

Представники президента Франції та канцлера Німеччини раніше відвідали Москву, а зараз приїхали до Києва

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 11 січня, провів зустріч із політичними радниками країн «нормандського формату», повідомляє його пресслужба.

Так, Київ відвідали радник канцлера Німеччини із зовнішньої політики Єнс Плетнер та дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн.

«Відбувся широкий обмін думками щодо активізації спільної роботи в рамках Нормандського формату. Президент Володимир Зеленський вітав зусилля, які партнери України в Нормандському форматі продовжують докладати для практичного виконання домовленостей лідерів, досягнутих під час Паризького саміту Нормандської четвірки у грудні 2019 року», – йдеться у повідомленні.

«Настав час предметно домовлятися про припинення конфлікту, і ми готові до необхідних рішень під час нового саміту лідерів чотирьох країн», – заявив Зеленський.

Зазначається, що співрозмовники обмінялися думками щодо поточної ситуації та продовжили обговорення подальших кроків із метою мирного врегулювання російсько-українського конфлікту, а також деескалації ситуації на кордонах України.

Зеленський прийняв радників лідерів Франції та Німеччини

Україна передала німецькому та французькому радникам лідерів країн-учасниць «нормандського формату» детальну інформацію про імплементацію сторонами Мінських домовленостей та рішень останнього саміту 2019 року.

Напередодні Єрмак провів зустріч з радниками лідерів Нормандської четвірки.

Додамо, що питання про те, де цими днями перебував Зеленський сколихнуло спільноту останніми днями. Тим більш вчора, 10 січня, президент оприлюднив старе фото в новині про старт роботи на Банковій. Напередодні кілька блогерів написали, що Зеленський знову поїхав відпочивати. Зокрема, колишній народний депутат України Ігор Мосійчук повідомив, що глава української держави нібито разом з дружиною вилетів в бік одного з курортів в Індійському океані.

Раніше повідомлялося, що президента Володимира Зеленського в Буковелі помітили разом з головою його президентського Офісу Андрієм Єрмаком та головою комітету з розвідки при президентові – Русланом Демченком.

4 січня стало відомо, що президент Зеленський відпочиває у Карпатах, і як повідомили ЗМІ, навіть поселився поруч із Коломойським у Буковелі.

Нагадаємо, два роки тому Зеленський вже потрапляв у скандал через відпустку на новорічні свята. Тоді він побував в Омані. Його команда намгалась видати відпочинок за робочу поїздку.

Отже, 5 січня 2020 року президент Володимир Зеленський з родиною залишив Україну і без розголосу поїхав відпочивати в Оман. Там Зеленський відпочивав на узбережжі Оманської затоки поблизу столиці країни – міста Маската.

Як повідомлялося, Зеленський не задекларував свій відпочинок в Омані, як і перельоти чартерами.

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