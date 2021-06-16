Путін заявив, що Байден пояснив свої слова про «вбивцю»

Президенти «порозумілися» після скандального висловлювання глави Білого дому

Президент Росії Володимир Путін заявив, що глава Білого дому Джо Байден пояснив свої слова про те, що вважає його вбивцею. Після цієї заяви, як розповів Путін, між ним і Байденом відбулася телефонна розмова.

Про це очільник Кремля сказав на пресконференції після зустрічі з Байденом у Женеві.

«Після цього (як назвав Путіна вбивцею, – ред.) президент Байден мені подзвонив, ми порозумілися, мене ці пояснення влаштували. Він запропонував нам зустрітися, ми зустрілися. Розмова була конструктивна», – сказав він.

Путін зазначив, що схоже питання було поставлено і попередньому президенту США Дональду Трампу, але він тоді ухилився від відповіді.

«Що стосується різного роду звинувачень, то згадайте, його попередник, йому поставили таке ж питання, але він ухилився. Чинний президент США вирішив відповісти таким ось чином. Його відповідь відрізнялася від відповіді пана Трампа», – додав Путін.

Як відомо, у березні президент США Джо Байден заявив, що вважає президента РФ Володимира Путіна «вбивцею». Запитання президенту США стосувалося розслідування кібератак, пов’язаних з Росією, та звіту розвідки, яка встановила спроби Росії вплинути на результати виборів президента США.

«Ціну, яку він заплатить, ви побачите невдовзі», – сказав Байден щодо Путіна. На запитання журналіста про те, чи вважає він Путіна вбивцею, президент США відповів ствердно.

Натомість президент України Володимир Зеленський виявився не готовим відповісти на запитання про те, чи вважає він президента Росії Володимира Путіна вбивцею.