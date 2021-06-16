Байден пообіцяв не говорити, що Путін вбивця

Байден зазначив, що пообіцяв Путіну більше не підіймати цього питання

Президент США Джо Байден підтвердив, що обговорював з президентом Росії Володимиром Путіним свою заяву про те, що очільник Кремля вбивця. За словами лідера США, Путін був задоволений його поясненням. Про це йшлося на пресконференції Байдена після зустрічі з Путіним у Женеві.

Байден зазначив, що пообіцяв Путіну більше не підіймати цього питання.

«Він задоволений (моїм поясненням – ред.)... Я сказав, що більше не буду це питання підіймати», – додав він.

Після своєї інавгурації Байден дав інтерв'ю телеканалу ABC News, в якому ствердно відповів на питання, чи вважає Путіна вбивцею. «Ммм, так», – сказав він журналісту телеканалу.

У відповідь на це російський президент відповів відомою приказкою: «хто обзивається, той сам так називається». Путін також побажав Байдену «бути здоровим».

До слова, Путін на пресконференції заявив, що Байден пояснив свої слова про «вбивцю».

Як відомо, зустріч Байдена та Путіна закінчилася на годину швидше, ніж планувалося. Також повідомлялося, що репортери влаштували «хаотичну сутичку» на зустрічі Байдена і Путіна.

Як відомо, у середу, 16 червня, у швейцарській Женеві проходила зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна. Глави держав спочатку завершили двогодинні переговори у вузькому складі та перейшли до розширеного формату – за участю більш широкого складу своїх делегацій.