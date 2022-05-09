«Лента.ру» виступила проти Путіна: журналісти пояснили причину

Матеріали проти Путіна на «Лента.ру» розмістили самі журналісти. Вони зробили це, бо більше в Росії правду про війну немає де прочитати

Усі росіяни, які виступають проти війни, мають об’єднатися

Працівники «Лента.ру» пояснили, що поява антипутінських текстів на сайті була не роботою хакерів, а свідомим рішенням редакційного колективу видання. Пояснення журналістів «Лента.ру» опублікувала «Медіазона».

Головною причиною працівники видання назвали совість. Один із ініціаторів цієї акції протесту, керівник редакційних відділів «Економіка» та «Середовище проживання» Єгор Поляков визнав, що саме видання «Лента.ру» входить до категорії «нерукопожатних» російських ЗМІ, але не забувати про гуманізм і не звинувачувати усіх працівників видання у роботі на Кремль.

Журналісти-бунтарі нагадали, що в Росії майже не залишилося джерел із правдивою інформацією про війну, які можна прочитати, не обходячи блокування ресурсів. «У нас гігантська аудиторія, до чого я навіть доклав багато зусиль, тому ми з Сашком (Мірошниковим, редактором відповідних відділів – ред.) вирішили, що такий перфоманс буде правильним», – пояснив Поляков.

Єгор Поляков закликав усіх росіян, які виступають проти війни, об’єднатися, незважаючи на політичні погляди.

Автори антипутінського перфомансу зізналися, що з ними уже «провели бесіду», і зазначили, що їх найближчим часом звільнять з «Лента.ру».

Нагадаємо, сьогодні, 9 травня, відоме російське онлайн-видання «Лента.ру» нещадно розкритикувало Володимира Путіна.

На головній сторінці ЗМІ з'явилося більше десяти матеріалів із критикою російського диктатора, який 2,5 місяці тому напав на Україну. Зараз тексти вже зникли із сайту.