Bloomberg Philanthropies готовий підтримати Київ у цифровізації його основних сфер життя і ментального здоровʼя українців

Київ отримає доступ до напрацювань у сфері цифровізації, аналітики, управлінні проєктами тощо

Вперше в історії Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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«Київ, навіть в умовах воєнного стану, продовжує розвивати цифрові послуги для своїх громадян. Зокрема, це стосується діджиталізації послуг, що відповідають нагальним потребам мешканців столиці у сфері ментального здоров’я та стійкості міста», – сказав Кличко.

У рамках співпраці будуть розроблені цифрові сервіси для охорони ментального здоров'я киян і забезпечено навчання профільних фахівців.

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Також Київ отримає доступ до напрацювань у сфері цифровізації, аналітики, управлінні проєктами тощо.

«Bloomberg Philanthropies готовий підтримати Київ у цифровізації його основних сфер життя і ментального здоровʼя українців. Ми з нетерпінням чекаємо, щоб ще більше міст могли надихнутись прикладом винахідливості та рішучості Києва», – повідомив Майкл Р. Блумберг, засновник Bloomberg Philanthropies і Bloomberg L.P., 108-й мер міста Нью-Йорк.

За результатами опитування у Київ Цифровий понад 80% повнолітніх киян повідомляють про симптоми, що відповідають посттравматичному стресовому розладу, а більшість заявляє, що війна значно вплинула на їх ментальний добробут.

Завдяки Bloomberg Philanthropies Київ зможе посилити роботу у вирішенні питань ментального здоров'я, що є критичним аспектом благополуччя нашого міста.

Очікується, що нові сервіси розпочнуть роботу вже в цьому році. Командою буде керувати Петро Оленич, керівник цифрової трансформації Києва і Олег Половинко, радник мера Києва з питань цифровізації.