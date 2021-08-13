Заоблачные цифры. Стало известно, сколько Бритни Спирс тратила на богатую жизнь матери

Певица не скупилась на аренду роскошного особняка для Линн Спирс

39-летняя певица Бритни Спирс ежегодно тратила круглую сумму на то, чтобы ее 66-летняя мама жила в хороших условиях.

Родители поп-принцессы поженились в 1976 году, а развелись в 2002-м. За время брака у них родились две дочери и сын. Несмотря на то, что на протяжении последних 13 лет Бритни находилась под опекой отца, она исправно обеспечивала все нужды матери.

При этом адвокаты Джейми Спирса утверждали, что его бывшая жена была слишком мало причастна к жизни звездной дочери. «Десятилетиями она не играла своей родительской роли в ее жизни», — заявляли юристы.

Тем не менее исполнительница хита Toxic исправно платила по счетам матери. Линн живет в особняке в Луизиане, аренда которого, а также коммунальные услуги и заработная плата горничной обходятся в год в два миллиона долларов. Речь идет о просторном доме в родном городе Бритни — в Кентвуде.

Как сообщает The Sun, юристы мистера Спирса уверяют, что именно он настаивал на продолжении общения дочери с матерью, хотя обе стороны не проявляли энтузиазма на эту тему. Однако сама Линн хотела, чтобы бывший муж перестал быть опекуном Бритни.

Мать артистки утверждала, что Джейми наслаждался полным контролем над дочерью, из-за чего их отношения окончательно испортились. «Он неспособен поставить интересы дочери выше собственных», — говорится в официальном заявлении Линн, переданном в суд.

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