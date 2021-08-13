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    Вместе на УЗИ. Горбунов показал, как поддерживает Осадчую на последних неделях беременности

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    Телеведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая - Вместе на УЗИ. Горбунов показал, как поддерживает Осадчую на последних неделях беременности
    Телеведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая
    instagram.com/gorbunovyuriy/

    Еще немного, и в звездной пары родится второй ребенок

    50-летний шоумен и телеведущий Юрий Горбунов показал, как сходил вместе с женой, известной телеведущей Катей Осадчей, на УЗИ.

    Сейчас ведущая ждет рождения их второго ребенка, поэтому человек всегда рядом.

    В своем Instagram показал Селфи с кушетки. Жена улыбается и держит избранника за руку, что еще раз доказывает - рядом с заботливым мужем любая женщина будет цвести. К слову, кого ждет семья - секрет. Впрочем, уже скоро интрига развеется, ведь Екатерина третий раз станет мамой.

    instagram.com/gorbunovyuriy/
    instagram.com/gorbunovyuriy/

    Ранее «Скотч» показывал невероятные кадры из карпатского отеля: корова прыгнула в бассейн к туристам.

    Купаться в бассейне животное, наверное, заставила жара. То, что в бассейне были люди, ее совсем не смутило.

    «Быть ближе к природе. Карпаты. На видео корова, которая гуляла сама по себе», - отметили очевидцы.

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    Теги: знаменитости Юрий Горбунов шоу-бизнес семья селфи телеведущий
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    Вместе на УЗИ. Горбунов показал, как поддерживает Осадчую на последних неделях беременности