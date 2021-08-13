Вместе на УЗИ. Горбунов показал, как поддерживает Осадчую на последних неделях беременности

Еще немного, и в звездной пары родится второй ребенок

50-летний шоумен и телеведущий Юрий Горбунов показал, как сходил вместе с женой, известной телеведущей Катей Осадчей, на УЗИ.

Сейчас ведущая ждет рождения их второго ребенка, поэтому человек всегда рядом.

В своем Instagram показал Селфи с кушетки. Жена улыбается и держит избранника за руку, что еще раз доказывает - рядом с заботливым мужем любая женщина будет цвести. К слову, кого ждет семья - секрет. Впрочем, уже скоро интрига развеется, ведь Екатерина третий раз станет мамой.

instagram.com/gorbunovyuriy/

Ранее «Скотч» показывал невероятные кадры из карпатского отеля: корова прыгнула в бассейн к туристам.

Купаться в бассейне животное, наверное, заставила жара. То, что в бассейне были люди, ее совсем не смутило.

«Быть ближе к природе. Карпаты. На видео корова, которая гуляла сама по себе», - отметили очевидцы.

Читайте также: Кто из украинских звезд отказался выступать на концерте ко Дню Независимости