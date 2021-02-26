Чим у березні порадує свої відвідувачів Національна опера України

Балет Юрія Шевченка «За двома зайцями», який давно став творчою візитівкою Києва

Розміщення глядачів у залі здійснюється відповідно до діючих карантинних вимог

На березень Національна опера України має грандіозні плани – створити своїм шанувальникам піднесений весняний настрій!

І не тільки традиційними святковими Гала-концертами, улюбленими виставами, а й зустрічами із зірками оперної та балетної сцени. І ось лише деякі з яскравих березневих подій головної оперної сцени країни.

Розпочинає перший місяць весни (2 березня) перлина світового балетного мистецтва «Лебедине озеро» П.І.Чайковського (сценічна редакція Анатолія Шекери) за участю Ольги Скрипченко (Одетта-Оділія), Станіслава Ольшанського (Принц Зігфрід), Ярослава Ткачука (Ротбард) та ін.

А вже наступного дня (3 березня) лірико-комічна опера Г.Доніцетті «Любовний напій» з улюбленцями публіки – Валентином Дитюком (Неморіно), Тарасом Штондою (Дулькамара – дебют Тараса в цій партії), Ольгою Нагорною (Адіна) та ін.

4 березня – балет «Дама з камеліями» (хореографія та постановка Аніко Рехвіашвілі). В головних ролях цієї драми за мотивами однойменного твору Александра Дюма – Анастасія Шевченко (Марі Дюплессі) та Денис Недак (Александр).

6 та 7 березня – на киян та гостей столиці очікують традиційні Гала-концерти з нагоди Міжнародного жіночого дня за участю провідних майстрів оперної та балетної сцени.

9 березня – до Шевченківських днів балет Костянтина Данькевича «Лілея» з Катериною Кухар та Олександром Стояновим у головних ролях.

12 березня – одна з кращих постановок театру - опера Дж.Верді «Набукко» (режисер-постановник Анатолій Солов’яненко, диригент-постановник – Микола Дядюра, художник-постановник Марія Левитська, хормейстер-постановник Богдан Пліш) в неперевершеному складі виконавців. Головні партії виконують: зірка світової оперної сцени, Людмила Монастирська (Абігайль), яскравий драматичний актор з оксамитовим баритоном Олександр Мельничук (Набукко), метр оперної сцени, бас Тарас Штонда (Захарія), титулована меццо-сопрано Анжеліна Швачка (Фенена) та ін.

18 березня – балет Юрія Шевченка «За двома зайцями», який давно став творчою візитівкою Києва (балетмейстер-постановник – Віктор Литвинов). В головних ролях: Микита Сухоруков (Голохвастий), Тетяна Андреєва (Проня) та ін.

19 березня – улюблена глядачами версія опери «Севільській цирульник» Дж.Россіні у постановці Анатолія Солов’яненка (Фігаро – Ігор Євдокименко, Альмавіва – Анатолій Погребний, Розіна – Ольга Фомічова, Бартоло – Андрій Маслаков, Дон Базіліо – Сергій Магера, Берта – Ірина Петрова, Фіорелло – Михайло Кірішев, Офіцер – Юрій Горинь, соло на клавесині – Ліана Косович).

24 березня – опера Ж.Бізе «Кармен». В титульній партії одна з кращих Кармен Європи - Анжеліна Швачка.

26 березня – довгоочікуваний дебют Валентина Дитюка в партії Маріо Каварадоссі в опері «Флорія Тоска» Дж.Пуччіні. Також в головних ролях: Оксана Крамарєва (Флорія Тоска), Геннадій Ващенко (Барон Скарпіа), Олександр Мілєв (Чезаре Анджелотті) та ін.

Важливо! Квитки надходять у продаж за тиждень до заявленої дати вистави.

В репертуарі театру можливі зміни – детальна афіша найближчих заходів на сайті театру: opera.com.ua/afisha

Розміщення глядачів у залі здійснюється відповідно до діючих карантинних вимог.

Також незмінними залишаються – обов‘язкове дотримання глядачами маскового режиму та соціальної дистанції, а заходячи до театру необхідно пройти температурний скринінг. З квітами для улюблених артистів теж доведеться зачекати до кращих часів.

Національна опера України завжди рада своїм глядачам!