Для клієнтів «Харківгазу» відкриті два нових центри обслуговування «Клієнтський простір 104»

«104.ua Клієнтський простір» облаштований у форматі відкритого простору – «Оpen space»

Два нових центри обслуговування «104.ua Клієнтський простір» запрацювали для споживачів газу в м. Зміїв та Мерефа. Отримати необхідні послуги та консультації в цих сучасних центрах зможуть 85 тис. родин – клієнтів АТ «Харківгаз».

В Харківської області розширюється мережа точок контакту для зручного замовлення необхідних послуг та вирішення питань користувачами природного газу. Наразі в регіоні працює сім «104.ua Клієнтський простір» в м. Харків, Дергачі, Зміїв, Чугуїв, Куп’янськ, Мерефа. Наступне відкриття такого простору заплановане в м. Лозова.

«104.ua Клієнтський простір» облаштований у форматі відкритого простору – «Оpen space». Має зручне зонування, обладнаний сучасною комп’ютерною технікою, надає весь спектр консультацій, що стосуються використання природного газу. При замовленні послуг, за кожним клієнтом закріплюється персональний менеджер, який супроводжуватиме процес придбання товарів або етапи виконання робіт.

Перелік послуг та товарів, які споживачі газу можуть замовити в «104.ua Клієнтський простір»:

підключення до газових мереж;

розробку проектної та технічної документації;

газифікацію домоволодіння;

підбір газових приладів, смарт-модемів, сигналізаторів газу відомих європейських та українських виробників;

реконструкцію систем газопостачання, заміну газового обладнання;

технічне обслуговування будинкових газових мереж та приладів.

Нові центри «104.ua Клієнтський простір» розташовані за адресою: м. Зміїв, Таранівське шосе 1а та м. Мерефа, вул. Дніпровська, 273 та обслуговуватимуть споживачів газу Харківського та частини Чугуївського району.